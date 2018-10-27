В Душанбе сегодня по-летнему жарко: столбик термометра поднялся до 30 градусов. Однако жара в городе продержится недолго - уже завтра в столице польет дождь, который продолжится почти всю следующую неделю.

А пока в городе сохраняется переменная облачность. Осадков сегодня не ожидается, отмечается на сайте таджикского Гидрометцентра.

В регионах страны тоже жарко: в Хатлоне в долинах 31 градус тепла, а в Согде - 26 градусов.

В районах республиканского подчинения — переменная облачность, без осадков. Температура в долинахднем достигает 30 градусов.

Прохладнее только в Горном Бадахшане - по западу ГБАО днем до 20 градусов тепла, а по востоку области - лишь 8 градусов, а ночью до 11 градусов мороза.

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