В третьем туре группового этапа чемпионата Азии-2018 молодежная сборная Таджикистана (U-19) проиграла сборной Саудовской Аравии со счетом 1:3, но, тем не менее, вышла со второго места в 1/4 финала.

В индонезийском городе Бекаси сегодня, 26 октября, состоялся заключительный, третий тур группового этапа Чемпионата Азии в группе D. Футболисты молодежной сборной Таджикистана встретились со своими сверстниками из Саудовской Аравии. В другом матче группы «скрестили шпаги» сборные Китая и Малайзии.

Таджикские футболисты в первом тайме показали неплохую игру, однако во второй половине встречи физическая усталость не позволяла им сыграть на равных с соперником.

В итоге сборная Таджикистан уступила со счетом 1:3 и была близка к вылету с турнира. Кстати, автором единственного забитого гола стал Шеридин Бобоев.

Однако к нам на помощь пришли китайцы. Обыграв Малайзию со счетом 2:0, сборная Китая не позволила ей обойти команду Таджикистана.

В итоге, набрав 4 очка, наша команда заняла второе место в группе D и вышла в четвертьфинал чемпионат Азии.

Первое место сохранила за сбой сборная Саудовской Аравии, набравшая 9 очков.

‪В четвертьфинале чемпионата Азии-2018 «молодежка» Таджикистана сыграет с Южной Кореей. Эта встреча состоится в понедельник, 29 октября.

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