Считается, что эпоха расцвета Центральной Азии закончилась в средние века, когда регион завоевали арабские войска.

Kaktakto предлагает вспомнить десять самых интересных изобретений, сделанных в Центральной Азии с древности до наших дней.

1. Брюки

Да, да, не удивляйтесь! Современные брюки изобрели древние кочевники Центральной Азии. При раскопках, проведенных в восточной части Центральной Азии, обнаружены самые древние в мире брюки, принадлежавшие двум представителям населявших этот район древних кочевников и скотоводов.

Самые древние брюки, сделанные из кожи животного.

Туникообразная одежда, включая платья, халаты и тоги, появилась намного раньше, равно как и гетры, которые натягивали на ноги, но часть, соединяющая брючины, которая и образовывала знакомые нам штаны, появилась к концу II тысячелетия до нашей эры именно в этом регионе.

2. Звездный атлас Улугбека

В 1437 году составлен Гурганский зидж — звездный атлас, в котором было описано 1018 известных на то время звезд. В этом же атласе впервые определили продолжительность года — 365 дня 6 часов 10 минут 8 секунд и наклон земной оси — 23,52 градуса.

Европейским астрономам таблицы Улугбека стали известны только в 1648 году, после публикации их в Оксфорде.

3. Метод Сины

Король врачей Авиценна первый описал признаки и принципы лечения язвы желудка и диабета, а также доказал, что болезни возникают из-за мельчайших организмов, которые витают в воздухе.

Ибн Сина впервые указал на существование побочных эффектов лекарств и взаимодействие применяемых одновременно препаратов. Ибн Сина написал труды о лечебной физкультуре, предупреждении и исправлении врачебных ошибок, желудочных и кишечных коликах.

4. Дистилляция

В начале XI века Авиценна изобретает паровую дистилляцию для получения эфирных масел. В это же время на территории современного Таджикистана изобретают духи, которые потом увозят в Европу.

Изображение процесса паровой дистилляции в одном из пяти трудов Авиценны.

5. Телевидение и электронный телевизор

В 1928 году в Ташкенте группа ученых во главе с Борисом Грабовским осуществили первую передачу движущегося изображения на расстоянии.

Борис Грабовский (слева) с помощником физиком Николаем Пискуновым.

Сначала «телефот» передал на 20 метров движущееся изображение соратника Грабовского Ивана Белянского, поворачивавшего голову и шевелившего губами. Чуть позже изобретатели установили приемник на крыльце кинотеатра «Хива» и передали изображение ташкентского трамвая, шедшего по улицам города.

6. Аппарат для производства кумыса в домашних условиях

Казахский изобретатель Орозбай Нургожин изобрел аппарат, при помощи которого можно в домашних условиях приготовить до одной тонны кумыса.

В его аппарате используется деревянная тара, взбивание производится с той же частотой, что и в ручном режиме — 37 вращений в минуту.

7. Хранение вакцины без охлаждения

В 2017 году ученая из Кыргызстана Асель Сартбаева изобрела способ хранения вакцины без охлаждения. Суть метода — обработка вакцины кремнием, который устойчив к перепадам температуры и внешним воздействиям.

Фото: kloop.kg

Этот метод позволит снизить стоимость транспортировки вакцин и сделает их более доступными.

За разработку Асель Сартбаева была удостоена премии IChemE Global Awards 2017.

8. Уникальный казан для плова

В 2015 году повар из Таджикистана изобрел индукционный казан, который позволяет сохранить традиционный вкус плова, приготовленный на костре.

9. Робот-хлопкороб

2015 год был богат на изобретения. Весной 2015 года в Узбекистане представили робота-хлопкороба. Робот различает коробочку хлопка среди листьев и стеблей, снимает ее с куста и отправляет в корзину.

10. Бионический протез руки

21 октября 2018 года в Бишкеке был представлен уникальный бионический протез руки. Он не уступает европейским и российским аналогам, но по цене гораздо доступней.

Десятилетняя Алия, которая стала первым обладателем уникального биопротеза. Фото: Азаттык.

Иностранный протез стоит от $4 тыс. до сорока $40 тыс. в зависимости от сложности устройства и места производства. Биопротезы, которые делают кыргызстанцы, по обещаниям разработчиков, будут стоить не более $2 тыс.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus