Иногда наши дети спрашивают у нас – «Как вы проводили свободное время, когда сами были детьми? Ведь, как вы рассказываете, тогда не было ни компьютеров, ни планшетов, ни смартфонов, ни интернета?».

Представьте себе, весело и счастливо.

Приходя со школы, мы старались побыстрее сделать домашнее задание и убегали во двор — поиграть. А игр было бесчисленное количество. Сегодня эти игры забыты, уступив место новым «формам досуга». Сегодняшние городские дети свое свободное время проводят не во дворах, не бегая, не лазая по деревьям, а на скамейке с телефоном в руках, либо сидят дома уткнувшись в тот же монитор.

Вспомним самые популярные игры советских детей.

Войнушки

У пацанов 6-8 лет популярной была игра в «войну» или «войнушку». В зависимости от последнего просмотренного фильма это были либо война советских солдат с фашистами, либо индейцев с «бледнолицыми» и так далее. Фашистами, естественно, никто быть не хотел, поэтому бросали жребий или считались. Оружие дворовой армии было разнообразнейшее, от самодельных пистолетов и автоматов до, купленного родителями в «Детском мире» почти настоящего на вид оружия, стреляющее пистонами. Пистоны были как одиночные, так и свёрнутые в рулончики, для автоматической стрельбы. В «индейцы» играли, вооружившись часто самодельными луками и стрелами. Наконечники стрел обычно завязывали мягкие тряпки, чтобы избежать травм.

Красное знамя

Эта игра была популярна среди школьников. Ребята, 10-16 человек, делились на две команды, отделившись проведенной на земле линией. В тылу каждой команды укреплялось «красное знамя», часто это был обычный пионерский галстук.

Суть игры – захватить знамя «врага» и перебежать в свой лагерь. Задача противоположной стороны – схватить нападавших. Попавшийся игрок остается на том месте, где был схвачен и выбывает из игры до тех пор, пока его не спасут его товарищи прикосновением руки.

Прятки

Играют 4 -10 человек. Выбранный водящий становится в условленном месте с закрытыми глазами, прислонившись к дереву или другому предмету. Это место называют «коном». Водящий громко считает до 20-30 (по уговору) или произносит считалку.

Тем временем остальные прячутся в разных местах. Закончив счет, водящий открывает глаза, и начинает искать ребят. Увидев кого-либо, называет его по имени и бежит на кон. Найденный бежит туда же, стараясь обогнать водящего и дотронуться до предмета, у которого тот стоял. Если он сделает это раньше водящего, то не считается пойманным и остается у кона, пока водящий ищет других. Когда все найдены, водящим становится первый игрок, не сумевший прибежать на кон раньше водящего. Спрятавшиеся могут не дожидаться, когда их найдет водящий, и в удобный момент бежать на кон. Поэтому водящему надо следить и за этим.

Кто вам нужен от нас?

Участники этой народной игры делятся на две равные команды и становятся друг напротив друга шеренгами, взявшись за руки, на расстоянии 10–15 м. Одна из команд произносит речевку. В Таджикистане это звучало так: «Сафедор, сафедор, аз мо ба шумо ки даркор?» (Тополя, тополя, просим вас, кто вам нужен от нас?).

Тот, кого выбирает другая сторона, должен после этого разбежаться и прорвать цепь противника. Если попытка оказывается удачной, игрок возвращается в свою команду, прихватив с собой одного из «слабых звеньев», если нет — остается в другой. Следующий кон начинает проигравшая команда. Цель игры — собрать в команде как можно больше участников.

Битка или классики

В эту игру обычно на школьных переменах играли девочки.

На асфальте мелом чертится прямоугольное поле с 10 квадратами. Вариантов прыжков и разметки площадки существует несколько. Но, как правило, игроки по очереди кидают битку (камушек, коробочку из-под леденцов, шайбу и т. д.) в первый квадрат. Затем игрок перепрыгивает из квадрата в квадрат и толкает впереди себя битку.

Наступил на черту или битка на нее попала, встал на обе ноги – ход переходит к другому.

«Слон»

«Слон» – самая популярная мальчишечья игра советских школьников.

Мальчишки разбиваются на две команды. Первая часть, держась друг за друга, в наклоне создает «спину слона». Задача команды – выдержать любую нагрузку и пройти несколько шагов. Если «слон» разваливается, то команда проигрывает.

Вторая команда должна вся забраться на «спину слона» и удержаться, пока «слон» делает свои шаги. Чтобы забраться, участники команды разбегаются и, как в спортзале, прыгают через козла, стараются запрыгнуть дальше. После приземления на спину «слона» нельзя переползать или выравнивать свое положение – как запрыгнул, в таком положении и сиди. Если хотя бы один из участников сваливается, то команда считается проигравшей и становится «слоном».

Казаки-разбойники

Игроки делятся на две команды — «казаков» и «разбойников». Обычно игра проходила во дворе. «Разбойники» загадывают секретное слово. «Казаки» отходят в сторону так, чтобы не видеть «разбойников». «Разбойники» убегают, помечая стрелками на асфальте (стенах домов, бордюрах, деревьях и т.п.) направление своего движения. Начинают бежать группой, а потом разбегаются кто куда, стараясь запутать стрелками «казаков». Задача «казаков» — найти по стрелкам «разбойников». Каждого «разбойника» «казак» приводит в «тюрьму» и сторожит его, стараясь выведать секретное слово. «Казаки» побеждают, как только узнают секретное слово или находят всех «разбойников».

Ножички

Игроки обозначают на земле круг или квадрат. Далее по очереди стараются попасть острием ножичка на территорию противника и таким образом отвоевать у него как можно больше земли. Ножик можно кидать в том числе с плеча, с переворотом, с носа и даже с головы. Побеждает тот, кто захватит в итоге все сектора фигуры. Существует множество версий игры в «ножички» под разными названиями: «земля», «города», «кораблики», «футбол», «морской бой».

«Картошка»

Одна из любимых многими дворовых игр времен СССР – «в картошку». Правила игры просты. Игроки становятся в круг и перебрасываются «горячей картошкой» (мячом). Если кто-то замешкался и не отбил вовремя мяч, он садится в «котел» (центр круга). Сидя в «котле», можно попытаться поймать пролетающий над головой мяч, но при этом нельзя вставать с корточек. Если игроку в «котле» удалось поймать мяч, он освобождает себя и других пленных, а игрок, неудачно бросивший мяч, занимает их место.

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