Ровно 30 лет тому назад - 28 октября 1988 года - главная футбольная команда республики «Памир» Душанбе на своём поле выиграла очередную игру чемпионата СССР среди команд Первой лиги у команды «Даугава» Рига, и тем самым, за два тура до окончания сезона, стала чемпионом, обеспечив себе выход в Высшую лигу советского футбола.

Главным тренером команды в это время был Заслуженный тренер СССР - Шариф Назаров. Мы встретились с ним накануне тридцатилетия этого исторического спортивного события.

- Шариф Назарович, прежде, чем вы расскажете нам, как это свершилось, скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. Мы старые болельщики знаем о вас почти что всё, но вот наши юные друзья, думаю, мало о вас знают.

- Я воспитался в Шахринавском детском доме. Потом его преобразовали в интернат. И вот здесь я полюбил футбол. Начал заниматься там. Первым моим тренером был покойный Пётр Николаевич Садыков, музыкант по профессии, но и как общественник любил очень сильно футбол, готовил нас, тренировал. Вот оттуда моя любовь к футболу и зародилась. В дальнейшем по окончании школы я приехал в Душанбе, и здесь первые мои шаги как футболиста были сделаны в команде «Энергетик». Потом это команда переименовалась в «Памир» Душанбе. К сожалению, карьера футболиста у меня не особо ярко сложилась, потому что преследовали травмы. Я был средним игроком. Получил травму колена, потом руку сломал, и карьера футболиста у меня закончилась. Но тренера, руководство команды, возможно, во мне заметили способности как организатора, как умеющего работать с людьми, предложили остаться в команде и работать администратором команды. Вот отсюда и началась моя работа с футболистами. Потом несколько лет я проработал начальником команды.

Шариф Назаров

- Кстати, что вам дала, будущему главному тренеру должность начальника команды «Памир»?

- Я приобрел большой опыт в общении с людьми. Но я хочу сказать, что очень много тренеров работали с командой «Энергетик», «Памир». Это И.В. Ларин, А. Алиаскеров, Й. Секеч, М.И. Тунис, Ю.П. Семин, В. Гулямхайдаров.

Каждый тренер внёс свою лепту в становление этой, можно сказать, великой команды. Школа Советского футбола была одна из лучших в мире. Кто брал уроки в этой школе, несомненно, накопил бесценный опыт.

Работа рядом с такими великими тренерами пошла на пользу мне, как будущему тренеру. С Юрием Павловичем Семиным мы вместе учились в Высшей школе тренеров в Москве. После окончания он получил направление работать в Астрахань, возглавил команду «Волгарь» Астрахань. Тогда я его пригласил в Душанбе, сказал: - «Давай, поехали в Душанбе, ты будешь главном тренером, я начальником команды, и чем могу тебе помогу в твоей работе».

Душанбинский «Памир» дал толчок в его тренерской карьере. Отсюда он выдвинулся, поехал в Москву, начал работать с «Локомотивом» и его тренерская карьера пошла вверх. Неоднократный чемпион России, и Кубок завоевал. Но как настоящий профессиональный тренер, он сформировался здесь, в Таджикистане, в команде «Памир» Душанбе.

Команда Памир (Душанбе) 1988 г. архивное фото

«Болела вся республика»

- Почему выход «Памира» в Высшую лигу советского футбола, осуществился только в 1988 году, не раньше и не позже? Ведь команда 19 лет боролась за эту цель?

- Да, мы очень долго пытались решить эту большую задачу и народ, болельщики, любители футбола ждали от нас, когда же наконец-то команда «Памир» будет играть в Высшей лиге.

Перед тем как я вступил в должность главного тренера, мы как-то с командой собрались и поговорили. Ребята сказали: -«Надо решать задачу. Мы готовы».

В 1988 году, когда мы почувствовали, что у нас есть команда, игра пошла, результаты стали хорошими, ребята стали верить в себя. С самого начала никто не сомневался, что вопрос выхода в Высшую лигу советского футбола решится именно в этом году. Команда, и игроки полностью отдали себя этой игре, особенно играя у себя дома.

Мы ни одну игру не проиграли.

Во-первых, был дружный коллектив, и были очень мощные игроки, такие как В. Турсунов, Р.Рахимов, Х. Фузайлов, М. Мухаммадиев, Ю.Батуренко, А.Маннаников, А. Гертнер, В. Долганов, А. Воловоденко, И. Лагутенко, В. Ермолаев, А. Азимов, В. Манасян, В. Сысенко, С. Ибадуллаев, И. Омельченко. Это был золотой фонд таджикского футбола.

Таким образом, в сезон 1988 года за два тура мы не только решили задачу выхода в Высшую лигу, но и стали чемпионами Советского Союза среди команд Первой лиги. Это случилось здесь, в Душанбе, на Центральном стадионе города, 28 октября 1988 в игре с командой «Даугава» Рига. «Памир» выиграл эту встречу со счётом 2:0, и за два тура до конца чемпионата стал недосягаемым для других команд Первой лиги.

Программа матча "Памир"-"Даугава" 1988 г.

Помню, долго нас после этой игры со стадиона не отпускали. Несколько кругов команда пробежала по стадиону. Радости было столько, что на глазах были слёзы, слёзы радости. Это было лучшее мгновение нашей футбольной жизни. Начали получать поздравления от всех клубов, команд Высшей лиги, и от руководства республики.

После игры с «Даугавой» я, как помню, все рестораны были забиты, переполнены. Все праздновали от души.

- Как оценили тогда ваш труд, и труд игроков «Памира»?

- Все игроки получили звание мастеров спорта СССР, малые золотые медали. Что касается поощрения от руководства республики, тогда много вопросов было решено.

Некоторым дали новые квартиры, некоторым игрокам автомашины подарили, премиальные добавили. Руководство республики, очень сильно помогало нам в этом плане. Поддержка была со всех сторон.

Но я хочу сказать, что это достижение не только заслуга игроков, тренерского состава, но и заслуга болельщиков. Они на протяжении многих сезонов поддерживали нас своей теплотой. Если помните, за три-четыре часа до игры вокруг стадиона, вокруг Комсомольского озера мест свободных не было, всё кипело.

Стадион тогда вмещал четырнадцать тысяч болельщиков, а каждую игру на стадионе двадцать тысяч болельщиков, плюс за стадионом, за трибунами, сколько народу было, который не мог попасть на стадион. В общем, республика вся болела.

Я хочу выразить самую искреннюю благодарность любителям футбола, болельщикам нашим, которые тепло нас поддерживали, помогали, и всегда были рядом с нами. В домашних играх, и даже на выезде, они поддерживали нас.

Команда "Памир"

Легенды

- В чём причина, что в следующем 1989 году, вы не продолжили работать главным тренером в «Памире», а выехали в Египет тренировать одну из команд этой страны?

- Если вы помните, в союзное время мы подчинялись, в основном, Спорткомитету СССР. Мне заранее сообщили, что руководство такой-то египетской команды приехало в Москву, и начало просматривать список кандидатов, кого они могли бы взять себе в качестве тренеров на работу. И они указали на меня. Сказали - «Вот Шарифа нам, и отправьте».

Руководство Спорткомитета СССР позвонило руководству нашей республики. Когда вопрос выхода в Высшую лигу был решён, 28 октября мне позвонили и сказали: «Всё, собирайся, летишь в Москву, а с Москвы в Каир». Честно говоря, это было не моё желание. Это было желание моих вышестоящих руководителей. Но нельзя было отказывать.

В Египте я работал в городе Порт Саиде, тренировал команду «Аль-Марих». Команда играла в Высшей лиге египетского футбола. В целом, середняк. Не сильная, не слабая. Играла посредственно, и в этом же городе была другая команда «Аль-Наср». Её тренером был бразильский специалист. В процессе работы я часто с ним общался. Он много рассказывал, как у них идут тренировки, и подготовка игроков. Посмотрел, как он тренирует свою команду. Так что определённый опыт, и знание помогло мне во всём.

По истечению года вдруг звонят мне отсюда и говорят, давай заканчивай, приезжай в Душанбе. Как вы помните, команда «Памир» начала «спотыкаться». Позвали поправлять дела.

После окончания сезона пришлось вернуться, и опять возглавить «Памир». Все игроки были озадачены только одной целью, любой ценной остаться в Высшей лиге. Если вы помните, до распада Советского Союза мы находились на шестом месте в Высшей лиге. Через два-три сезона мы могли бы стать и призёрами главного футбольного чемпионата СССР. Отдельные футболисты уже были готовы к этому.

- Как в дальнейшем сложилась судьба игроков той команды?

- Я думаю, что истинные любители футбола, болельщики следят за тем поколением, которое играло в «Памире». Многие, такие как Рашид Рахимов, Мухсин Мухаммадиев, Хаким Фузайлов стали хорошими тренерами.

Некоторые из них, стали работать в другие отраслях. Сашко Азимов сейчас в Германии, Рашид Рахимов в «Ахмате» (бывший «Терек»), главным тренером работает. Мухсин Мухаммадиев и Хаким Фузайлов остались здесь. В этом году закончили работу. Общаемся, созваниваемся, но не так часто, потому что все заняты своими делами.

Последний раз, 30 июля, было день рождения у Туниса Марка Исаевича, 80 лет ему исполнилось. Он праздновал юбилей в Москве. Нам посчастливилось собраться всем вместе. Все были, Воловоденко, Мухаммадиев, можно сказать, все воспитанники таджикского футбола собрались вместе. Встретился со всеми игроками. Отпраздновали юбилей Марка Исаевича, пообщались. Узнали, как они живут.

Шариф Назаров и Султон Хамад

- Как сложилась лично ваша судьба после распада Советского союза?

- После распада Союза ведущие игроки уехали играть в разные клубы. Молодёжь ещё была здесь. Команда «Памир» ещё год-два существовала. Мы старались участвовать во внутреннем чемпионате в новом независимом государстве. Я ещё возглавлял эту команду, после возглавлял сборную страны.

Я помню, в 2006 году мы выиграли Кубок вызова АФК. В дальнейшем уже возраст дал о себе знать. Новое поколение начало расходиться…

С помощью Федерации футбола Таджикистана два года тому назад, я открыл футбольную школу Шарифа Назарова. Занимаюсь с детьми 5 лет, и до 15 лет. Федерация помогает формой экипировкой, мячами, выделили поля. За это большое спасибо, руководителю Федерации футбола Рустами Эмомали. Пока здоровье позволяет, тренирую детей.

Я благодарен Богу, что моя судьба сложилась так, что я был связан с футболом, жизнь посвятил самой замечательной любимой во всём мире игре.

Пользуясь возможностью, хочу поздравить наших 16-ти летних юношей, которые попали в финальную часть чемпионата мира в Перу, и стали серебряными призёрами чемпионата АФК. Дай Бог, чтобы им повезло в будущем году в Перу, чтобы они и там успешно выступили. Глядишь, чем чёрт не шутит, возьмут и выиграют этот чемпионат. Вот тогда, как говорится, можно отдыхать.

«Надежда есть»

- Как вы оцениваете нынешнее состояние таджикского футбола? Что необходимо сделать, чтобы таджикский футбол развивался?

- Если это поколение, 16-летних юношей, в течение двух-трёх лет подготовятся хорошо, как раз им будет по 19 лет, то это будет готовая сборная. После ухода таких мастеров, как Мухаммадиев, Рахимов, Мананников, Батуренко, Фузайлов и других великих футболистов, в таджикском футболе ощущался какой-то вакуум. А вот сейчас на примере этих юношей, есть надежда! Их можно подготовить так, чтобы они достойно представляли нашу страну. Все условия созданы для них. Только надо серьезно поработать.

Я думаю, что у таджикского футбола есть будущее. В этом плане мы никогда не отставали от других республик.

Таджикский футбол, в ближайшее время, ещё раз зажжёт одну звезду. В каждом дворе построены современные футбольные площадки, почти что, в каждом районе, во всех областях построены хорошие стадионы. Стадионы по 20 тысяч вместимости для болельщиков. Поля хорошие, и таких условий раньше не было.

Шариф Назаров во время тренировки ФФТ

- Сейчас во многих западных странах, к футболу относятся как к бизнесу. От футбольной отрасли получают большие доходы. Как вы смотрите на это?

- Возможно для таких стран, как Германия, Англия, Франция, Бразилия, да и Россия как-то это приемлемо, и они уже готовы к этому. Но для нашей республики, нам ещё надо воспитывать молодёжь. Нам надо создать такие условия, чтобы молодёжь сама стремилась и готовилась, чтобы подняться на новый уровень, и в дальнейшем играя в зарубежных клубах, сама зарабатывала деньги. У нас клубный футбол, ещё не на таком высоком уровне, и возможно, есть свои проблемы. Проблемы финансовые, и вопросы зарплаты, которые надо решать.

Что касается сборных команд, начиная с 14-летних и далее, здесь, думаю, проблем нет. Федерация решает все задачи на высоком уровне. В любом случае в конечном итоге благополучие нашего футбола зависит о самых игроков.

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