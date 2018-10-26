АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- 28 октября в Душанбе начинаются гастроли Большого российского цирка «Драйв». Первые представления в таджикском госцирке в 12.00 и 16.00.

- 28 октября в Таджикском академическом театре оперы и балета состоится премьера балета «Бахчисарайский фонтан». Начало в 17:00.

- 28 октября в Исмаилитском центре в Душанбе пройдут Дни Японии. Тема мероприятия - «Туризм и ремесла Японии», посвященная Году туризма и развития народных ремесел в Таджикистане.

- 28 октября в КЦ «Бактрия» состоится детский мастер класс "Halloween for kids" с 10.00 до 15.00. Стоимость на 1 ребенка 60 сом + 1 взрослый. Бронь по тел.: 901000831.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 ОКТЯБРЯ

2008 - Указом президента РТ Таджикский государственный национальный университет переименован в Таджикский национальный университет.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 ОКТЯБРЯ

1913-1984 года – родился Заслуженный артист Таджикистана Солех Холматов .

1915-1987 года – родился оперный певец Усмон Рабимов.

1928 года – родился доктор философских наук, профессор Мухаммад Болтаев.

1984 года – родилась певица Парвина Шукруллаева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 14-16 тепла.

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью -2+3, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -1+4, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, днем 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 17-22 тепла.