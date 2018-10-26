Темпы сокращения бедности в Таджикистане в последние годы стали замеляться. Экономисты Всемирного банка связывают это в первую очередь со снижением размера денежных переводов.

Высокий экономический рост и двукратное увеличение ВВП на душу населения в нулевые годы позволили Таджикистану сократить уровень бедности в стране почти в два раза. Об этом заявил экономист Всемирного банка Уильям Сайц 25 октября на встрече с журналистами в Душанбе.

Однако, отметил он, в последующее десятилетие темпы сокращения бедности стали замедляться: в 2012-2017 годы бедность сократилась примерно на 7,5 процентного пункта.

«Несмотря на то, что занятость и растущие уровни доходов по-прежнему способствовали постепенному сокращению бедности, снижение стоимости денежных переводов в 2014 году стало сказываться на показателях республики. После этого уровень бедности снижался всего лишь примерно на один процентный пункт в год», - сказал экономист.

Почему бедность при высоком росте экономики сокращается медленно?

Самый простой ответ на этот вопрос, по словам Уильяма Сайца, в том, что бедность обычно сокращается более стремительно, когда ее уровень изначально высокий.

"Однако при меньших уровнях бедности замедляются и темпы ее сокращения, что и наблюдается в Таджикистане", - пояснил он.

Экономист подчеркнул весомую роль экономического роста в сокращении бедности, при этом отметив, что взаимосвязь между ними не является постоянной.

"Важно также учитывать, каким образом экономический рост распределяется между населением, - другими словами, насколько справедлив такой рост и ориентирован ли он на бедные слои населения", - сказал он.

Согласно данным статистического ведомства Таджикистана, годовой рост экономики республики за последние восемь лет в среднем составлял 6,9%.

Половина населения в состоянии волатильности

Уильям Сайц отметил, что бедности в Таджикистане характерна постоянная подверженность колебаниям:

50% населения оказываются, по меньшей мере, три месяца в течение года за чертой бедности.

По его словам, чаще всего это происходит зимой и в начале весны, когда уровень доходов низок.

«В Таджикистане бедность измеряется на основе потребления домохозяйств, которое зависит от различных источников дохода, в том числе от заработной платы и денежных переводов. Учитывая, что большая доля занятого населения приходится на сельское хозяйство, а также учитывая сезонный характер занятости трудовых мигрантов за границей, в разные сезоны в потреблении и уровнях благополучия домохозяйств наблюдаются значительные колебания», - сказал он.

Бедными, по его словам, на протяжении всего года остается около 13%.

Уровень бедности в Таджикистане, согласно официальным данным Таджикистана, сократился с 37% в 2012 году до 29% в 2017 году.

Сильная зависимость от денег мигрантов

Основную причину замедления сокращения бедности в стране после 2015 года Уильям Сайц видит в снижении объема денежных переводов: в долларовом выражении они сократились с почти 50% ВВП в 2013 году до 29% в 2015 году.

«В 2013—2015 годы доля домохозяйств, получающих денежные переводы, сократилась как среди бедных, так и небедных домохозяйств, но это сокращение больше наблюдалось среди бедных (5,8%), чем небедных (4,4%) домохозяйств», - подчеркнул он.

Зарплата растет, но ее не хватает

Экономист Всемирного банка отметил, что размер заработной платы в Таджикистане повышается, но остается низким по международным стандартам.

«В формальном секторе размер заработной платы за последнее десятилетие повысился на 120% - намного выше, чем производительность, которая за тот же период увеличилась лишь на 28%. Рост производительности ограничивается крупной и неэффективной сельскохозяйственной отраслью, в которой выплачивается самая низкая заработная плата по сравнению со всеми другими отраслями», - сказал он.

По мнению Уильяма Сайца, если такая тенденция продолжится в долгосрочной перспективе, низкий рост производительности станет «потолком» для заработной платы.

«В 2010—2014 годы почти две трети рабочих мест, созданных в Таджикистане, пришлись на сельское хозяйство — отрасль, на долю которой приходится около 45% общей занятости», - подчеркнул он.

Надежда на инвестиции мигрантов

Уильям Сайц полагает, что ускорить темпы снижения уровня бедности в республике можно было бы созданием условий для привлечения инвестиции трудовых мигрантов в частный сектор.

«Одним из основных движущих факторов сокращения бедности в Таджикистане является доход от занятости. Однако, в республике по-прежнему исключительно низкий уровень занятости населения. Поэтому, решение проблем в секторе занятости, например, путем создания для трудовых мигрантов возможностей инвестирования их капитала в частный сектор, вероятно, окажет непосредственное влияние на темпы снижения бедности», - сказал он.

Важным он считает создание благоприятной для развития частного сектора деловой среды.

«Этого можно достичь посредством устранения барьеров для создания частной компании, сокращения расходов на ведение бизнеса, создания единых правил для всех и привлечения частных инвестиций. По мере улучшения деловой среды и восприятия предпринимателями как страны со снизившимся риском для инвестирования, увеличатся объемы частных инвестиций. Благодаря этому будет создаваться рабочие места с лучшей оплатой труда, улучшится оказание услуг и повысится надежность налоговых поступлений», - заключил экономист.

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