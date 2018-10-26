К нам совсем недавно на Международный фестиваль «Чакан» приезжал известный керамист из Узбекистана Бахтиёр Назиров, который, помимо презентации невероятно красивой глазурованной посуды, также рассказал о секретах риштанской керамики.

А керамика Риштана, кстати, считается самой дорогой, и имеет свою древнюю технологию изготовления. До того как вы возьмете в руки небесно-синий и абсолютно гладкий ляган, мастер работает над ним несколько десятков часов. Это вовсе не тот примитивный вариант гончарной работы, который вы себе представляете.

Но секрет этой керамики все же заключается в уникальном вываривании глазури для нее. Как и из чего она изготавливается, вы можете узнать в нашем новом сюжете.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает компания Tcell, лидер на рынке телекоммуникаций. Tcell предлагает своим абонентам выгодный и удобный роуминг в Узбекистане.

С Tcell легко оставаться на связи в поездке: общайтесь, пишите, делитесь фотографиями и видео, не задумываясь о смене сим-карты или поиске WiFi. Стоимость 1 мегабайта интернета в роуминге в сети Ucell в Узбекистане теперь всего 30 дирам! С роумингом от Tcell, Узбекистан становится ближе, чем когда-либо! Подробнее о тарифах узнайте по ссылке.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus