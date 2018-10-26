Преимуществам строительства в Узбекистане атомной электростанции посвящена серия мультипликационного сериала «Қувват», создаваемого по инициативе акционерного общества «Узбекнефтегаз». Об этом сообщает пресс-служба АО, на которую ссылается ИА Фергана.

По сценарию мультфильма, школьница Зухра получила задание подготовить доклад о новых источниках энергии. В этом ей помогают младший брат Тохир и робот Қувват. Дети вместе с киборгом рассматривают работу теплоэлектростанций, гидроэлектростанций, солнечных батарей, ветряных генераторов. Оказывается, у всех этих источников есть недостатки: загрязнение экологии, потребление невозобновляемых природных ресурсов, нехватка мощности.

Первый энергоблок атомной электростанции, строительство которой в Узбекистане осуществляется совместно с российской госкорпорацией «Росатом», будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

Герои мультфильма отмечают такие плюсы АЭС, как мощность и эффективность, экологичность, экономия запасов нефти, угля и газа, появление нескольких тысяч рабочих мест при строительстве и эксплуатации станции, использование добываемого урана внутри страны, снабжение электричеством всей республики, а также развитие научно-технического прогресса.

Потребность РУ в электроэнергии составляет 69 млрд кВт/ч. Причем 85% энергии вырабатывается за счет сжигания угля и природного газа, лишь 15% обеспечивают гидроэлектростанции. В этой связи ежегодно расходуется 16,5 млрд кубометров газа, 86 тысяч тонн мазута и 2,3 млн тонн угля. АЭС позволит сэкономить до 3,7 млрд кубометров природного газа.

Мультсериал «Қувват» появился в июне 2018 года. Первые серии были показаны на канале «Болажон», также планировалось, что ролики будут демонстрироваться на «Севимли-ТВ», «Миллий» и «ZO’R TV». Пресс-служба «Узбекнефтегаза» отмечает, что сериал популярен среди детей и их родителей, он помогает ребятам понять, почему важно беречь природные ресурсы и зачем нужны новые технологии.

Узбекистан может стать первой в Центральной Азии страной, имеющей собственную атомную электростанцию. В ходе госвизита президента России в Узбекистан Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев, нажав на символическую кнопку, дали старт началу строительства АЭС. Станция будет возведена вблизи водохранилища Тудакуль.

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