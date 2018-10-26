В Национальном олимпийском комитете Таджикистана состоялось награждение призёров Летних Азиатских Игр 2018 года. Серебряные призеры получили от правительства Таджикистана по 5 тыс. сомони, а обладатели бронзовых медалей — по 3 тыс. сомони.

Как сообщил руководитель пресс-службы НОК РТ Умарали Сафарали, медалисты Азиады из Таджикистана получили от правительства страны призовые на общую сумму 24 тыс. сомони.

На Азиаде никто из таджикских спортсменов не выиграл золото.

Серебро завоевали Дильшод Назаров (метание молота), Умед Хасанбеков (самбо), Бехруз Ходжазода (кураш) и Шахриёр Даминов (гребля на байдарках и каноэ).

Бронзовые награды — у Шакармамада Мирмамадова (дзюдо) и Комроншоха Устоприёна (дзюдо и самбо).

Между тем, награждение серебряного призера Азиады по самбо Умеда Хасанбекова пока отложено. Дело в том, таджикского спорстмена обвинили в употреблении допинга и в настоящее время ожидается выненсенеи окончательного вердикта по нему.

Если Международная федерация самбо оправдает его, то Хасанбеков получит 5 тыс. сомни призовых от правительства Таджикистана.

В противном случае Хасанбеков будет лишен медали и, соответственно, останется без награды и призовых.

На заседании НОК были объявлены имена спортсменов, которые в рамках подготовки к Олимпийским играм-2020 в Токио, будут получать ежемесячные стипендии от Международного олимпийского комитета: выплаты будут производиться с января 2019 года по сентябрь 2020 года.

Список стипендиатов МОК:

1. Дильшод Назаров (легкая атлетика) – $1000;

2. Шахриёр Даминов (гребля на байдарке и каноэ) – $800;

3. Комроншох Устопириён (дзюдо) – $700;

4. Бехруз Ходжазода (дзюдо) – $600;

5. Темур Рахимов (дзюдо) – $500;

6. Сухроб Бокиев (дзюдо) – $300;

7. Сомон Махмадбеков (дзюдо) – $300;

8. Шохида Каландарова (дзюдо) – $300;

9. Мохру Халимова (таеквондо) – $300;

10. Карина Климык (плавание) – $200;

11. Гулсунби Шарифова (легкая атлетика) – $200;

12. Мунира Бободжонова (гребля на байдарке и каноэ) – $200;

13. Саидджон Гулов (вольная борьба) – $200;

14. Мадина Мадкаримова (таэквондо WT) – $200;

15. Сухроб Абдулхаев (греко-римская борьба) – $200;

XVIII Азиатские игры прошли в Индонезии с 18 августа по 2 сентября 2018 года. На соревнованиях было разыграно 462 комплекта медалей.

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