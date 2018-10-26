15 парней и девушек будут представлять Таджикистан на конкурсе Face of Central Asia-2019, который пройдет сегодня в Душанбе.

Малика Бекова, Марина Марушкина, Фариддун Гафуров, Валиджон Шарифзода, Умед Салимов, Шокиба Файзиева, Виоллета Курбанова, Юлдузхон Аралова, Валерия Мороз, Ганджина Усмонова, Бехруз Умаров, Эрадж Мисриджон, Хамзали Джураев, Интизор Тоджиддинов, Митхун Джураев и Ятимджон Ятимов станут сегодня участниками Центрально- азиатского конкурса Face of Central Asia-2019, который впервые пройдёт Душанбе.

Кастинг на участие в конкурсе, по итогам которого и отобрали 15 участников, прошёл 22 октября.

По правилам конкурса в нём могли принимать участие все желающие девушки и парни в возрасте от 17 до 28 лет ростом не ниже 170 см и с телосложением модельного стандарта.

Для участия в Face of Central Asia-2019 в Душанбе также приехали по 5 претендентов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, сообщила «АП» официальный представитель конкурса Face of Central Asia в Таджикистане модель Фотима Махмадалиева.

Также в Душанбе приехали дизайнеры Центральной Азии и Южной Кореи. Именно в их одежде будут дефилировать участники конкурса.

«15 членов жюри конкурса, среди которых 5 представителей Южной Кореи, выберут самых красивых и достойных претендентов на участие в конкурсе Asia Model Festival в Южной Корее», - сказала она.

Конкурс в столице будет проходить при поддержке мэрии Душанбе.

Отметим, что ранее центрально-азиатский тур конкурса Face of Central Asia проводился в городе Алма Ата (Казахстан).

Face of Central Asia — это полуфинал ежегодного крупнейшего международного конкурса Asia Model Festival, который проходит в Южной Корее уже более 10 лет. Центрально-Азиатский регион, как отмечают организаторы мероприятия, участвует в международном конкурсе уже в четвёртый раз.

Победители конкурса поедут в Сеул, где по этому случаю Корейская ассоциация модельного бизнеса устраивает грандиозное шоу, более чем для 5000 зрителей. Церемония вручения наград транслируется в прямом эфире в 127 странах мира.

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