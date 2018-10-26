Группа таджикских дзюдоистов примет участие в престижном международном турнире “Abu Dhabi Grand Slam 2018” в ОАЭ.

Турнир стартует завтра и завершится 29 октября. В нем выступят около 400 спортсменов из 64 стран. Сборную Таджикистана возглавляет тренер Мухаммадмурод Абдурахмонов.

Как сообщает пресс-служба НОК РТ, в составе команды 7 дзюдоистов: Мирзоджамил Рамазонов (-73кг); Рахматуллобек Фарходов (-73кг); Джахонгир Маджидов (-81кг); Комроншох Устопириён (-90кг); Саидджалол Саидов (-100кг); Хуршед Маджидов (+100кг).

В воскресенье, 28 октября на татами выйдут спортсмены в весовых категориях 73 и 81 кг, в понедельник – 90, 100 и свыше 100 кг.

Согласно Положению турнира, победители Гран-при во всех весовых категориях получат по 5 тыс. долларов США, серебряные призеры – 3 тыс., а бронзовые – 1 тыс. 500 долларов. Кроме того, завоеванные баллы будут учтены в олимпийской квалификации.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus