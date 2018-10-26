24 октября в Институте Экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции в Худжанде состоялся мастер-класс от компании «МегаФон Таджикистан». Специалисты технического отдела познакомили студентов с историей развития связи и последними достижениями в области мобильных технологий.

Молодые люди имели возможность получить подробную информацию о тенденциях современного рынка телекоммуникаций и протестировать новейшие сервисы оператора. Особый интерес у студентов вызвало мобильное приложение «МегаФон Life» – мессенджер с возможностью совершения голосовых и видео-вызовов, управления «Личным кабинетом» и бонусной программой «Спасибо».

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Многим слушателям было важно напрямую пообщаться с экспертами отрасли, задать вопросы о новейших технологиях. «Нам это очень интересно, во-первых, как потребителям услуг связи. А во-вторых, мы присматриваемся к компаниям, работающим на рынке, оценивая их как свое будущее место работы», – сказала Мадина Рузиева, студентка 4-го ИЭТТГУК.

«Живое общение позволяет студентам получать из первых рук исчерпывающую информацию о нынешнем состоянии сферы телекоммуникаций. А мы в свою очередь лучше узнаём наших цифровых абонентов – и, возможно, будущих коллег, демонстрируя им перспективы и преимущества работы в сфере мобильной связи», – отметил руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов.

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