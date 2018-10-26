Секретами приготовления пиццы «Стейк пиццайолла» в нью-йоркском стиле с вами поделится владелец и шеф-повар Bella Pizza&Pasta Алесандро Перэйра.

Знали ли вы о том, что существует особый - нью-йоркский стиль пиццы? Жители Нью-Йорка уверены, что вкуснее всего складывать отрезанный кусочек начинкой внутрь, и только после этого оправлять его в рот. Поэтому тесто содержит небольшое количество дрожжей и оливковое масло. Такое сочетание ингредиентов и особый способ приготовления делает его достаточно пышным, но при этом хрустящим, а корочки получаются достаточно мягкими, и каждый слайс (кусочек) легко согнуть пополам. Более того нью-йоркский стиль – это не только рецептура, но и способ подачи: слайсами, а не целиком.

В Душанбе первопроходцем в сфере продаж пиццы слайсами стал Алесандро Перэйра – владелец Bella Pizza&Pasta, которая открылась в столице 2 года назад, в декабре 2016 года. Идейный вдохновитель фирменных рецептов Алесандро – настоящий новатор и большой поклонник Центрально-Азиатской культуры – приехал к нам из Бразилии и уже через год открыл первую в Таджикистане пиццерию в нью-йоркском стиле.

В меню Bella Pizza&Pasta – размах и разнообразие: почти два десятка видов пиццы. Бесспорные шедевры, за которыми вы точно вернетесь, — это «Пепперони» и «Баффало с Курицей». Мясоедам и любителям пикантного вкуса советуем «Мексиканскую», «Маринара с Фаршем» и «Стейк Пиццайола», а экспериментаторам по вкусу точно придутся «Куриная барбекю» и «Гавайская», где ветчина индейки, ананас, Белла соус, и моцарелла гармонично дополняют друг друга. Пиццерия позаботилась и о сладкоежках, представив десертные пиццы «Нутелла» и «Сникерс». Ну а начинающим кулинарам точно понравится мастер-класс от Алесандро Перэйра по приготовлению пиццы «Стейк пиццайолла».

Адрес Bella Pizza&Pasta: Душанбе, Рудаки 37

Сайт: www.bellapizza.tj

Тел. (+992) 90 111 3773

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