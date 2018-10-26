Дональд Трамп всесторонне поддерживает реформы, которые проводит Шавкат Мирзиёев Об этом министр торговли США Уилбур Росс сказал на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым во вторник. Это первый визит американского министра торговли в Узбекистан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник принял министра торговли США Уилбура Росса, находящегося в стране с рабочим визитом, сообщает Газета.uz.

Первый визит министра торговли США в Ташкент был приурочен к Неделе американского бизнеса в Узбекистане. Для участия в ней прибыли руководители и представители промышленных холдингов, финансово-инвестиционных корпораций и банков США.

На встрече были рассмотрены вопросы реализации проектов и программ в сферах торговли, промышленности, высоких технологий, сельского хозяйства, логистики и транспорта.

Уилбур Росс высоко оценил изменения в Узбекистане и передал слова президента США Дональда Трампа о том, что он всесторонне поддерживает реформы, которые проводит Шавкат Мирзиёев.

В Ташкенте Уилбур Росс принял участие в узбекско-американском бизнес-форуме, организованном Госкомитетом по инвестициям совместно с Американо-узбекской торговой палатой.

В Узбекистане работают 210 предприятий с участием компаний США. С начала 2018 года создано 25 предприятий с участием американского капитала. За первые месяцы текущего года товарооборот между двумя странами вырос практически в два раза до 332 млн долларов.

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