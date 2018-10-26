В ближайшие несколько лет Россия выделит 6 миллиардов рублей на строительство пяти российских школ в Таджикистане. Школы будут оснащены всем необходимым оборудованием и современными технологиями.

Об этом сообщила 25 октября первый зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на круглом столе «Состояние и перспективы социального и гуманитарного сотрудничества России и Таджикистана: наука, образование, культура, здравоохранение».

Мероприятие проходит в рамках VI Межпарламентского форума «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества», который проходит в Москве.

Таджикскую парламентскую делегацию возглавляет спикер верхней палаты таджикского парламента Махмадсаид Убайдуллаев. В состав делегации, кроме парламентариев, также входят представители академии наук и ректоры вузов республики.

По словам Лилии Гумеровой, на каждую школу будет выделено порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей.

Планируется, что в каждой из 5 школ будут обучаться 1200 детей. Школы будут построены для продвижения русского языка и культуры в Таджикистане.

«Это будут храмы знаний, дружбы и гуманитарного сотрудничества», — сказала Гумерова.

В свою очередь, президент Академии науки Таджикистана Фарход Рахими предложил открыть в России таджикские школы.

«Для начала - одну в Москве. Есть граждане России, которые хотят изучать таджикский язык», - сказал он.

На это Лилия Гумерова предложила для начала организовать классы в действующих школах.

В рамках VI Межпарламентского форума «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества» будет проведено пять круглых столов. Также накануне в Москве состоялась встреча Махмадсаида Убайдуллаева с председателем Совета Федерации России Валентины Матвиенко и с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володином.

«Убайдуллаев попросил Володина содействовать оказанию правовой помощи в вопросе социальной защиты таджикских трудовых мигрантов, находящихся в России», - сообщил «АП» по телефону из Москвы источник в парламентской делегации Таджикистана.

По его словам, Убайдуллоев обратил внимание Володина на необходимость пенсионного обеспечения таджикских трудовых мигрантов со стороны работодателей в России. При этом таджикский спикер подчеркнул, что трудовые мигранты больше всего приносят пользу для страны своего пребывания, нежели для родной страны.

Стороны также обсудили медицинское страхование мигрантов в России и вопросы охвата их детей образованием в российских школах.

Володин пообещал Убайдуллоеву в рамках своей компетенции внести лепту в решение проблем таджикских трудовых мигрантов.

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