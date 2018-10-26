Авиакомпания «Таджик эйр» 25 октября презентовала свой новый самолёт – BOMBARDIER CRJ – 200. Скоро в парке авиакомпании появятся ещё три таких самолёта.

На презентации сообщили, что самолёт приобрели в рамках долгосрочной стратегии развития, обновления и расширение флота, в целях улучшение качества сервиса.

«Мы планируем приобрести 4 авиалайнера типа Bombardier CRJ. Второй самолет Bombardier CRJ – 200 мы планируем приобрести уже до Нового года», - сообщил директор национальной авиакомпании «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов.

Как сообщили в авиакомпании, это современный реактивный самолет, который может выполнять рейсы в сложных метеоусловиях, что немаловажно в климатических условиях региона, и предназначен для среднемагистральных полетов. Основные преимущества самолета: высокий уровень экономичности, мощные двигатели, комфорт и удобство салона. Новый самолёт вмещает в себя 50 посадочных мест.

«Это лучший самолет с точки зрения среднемагистральных полетов – например, из Душанбе в Бишкек, Дели или Урумчи»,- отметил Хайрулло Рахимов.

Напомним, что правительство Таджикистана заявил о готовности передать акции государственного авиаперевозчика «Таджик Эйр» в частные руки, чтобы спасти компанию от банкротства. В настоящее время все 100% акций ОАО «Таджик Эйр» принадлежат государству.

1 /8

Справка: Bombardier CRJ - 200 - среднемагистральный пассажирский самолет для полетов на региональных маршрутах, разработанный канадской авиастроительной компанией Canadair (позднее - Bombardier) в начале 1990-х годов. Самолеты первых серий выпускались с 1991 г. в версии CRJ -100. В 1995 г. на самолет были установлены более мощные двигатели, что позволило улучшить летные характеристики. Выпускавшиеся с этого момента самолеты получили обозначение CRJ - 200. Кроме базовых моделей CRJ - 100 и CRJ - 200 существуют также модификации с увеличенной дальностью полета: ER (Extended Range) и LR (Long Range).

«Таджик Эйр» выставляет свои самолеты на продажу

Наряду с тем, что авиакомпания приобретает новые самолёты, на прошлой неделе заявил о продаже списанных с баланса авиакомпании воздушные суда 1969-1992 годов выпуска.

Более двух десятков воздушных судов государственного авиаперевозчика до конца будущего года будут выставлены на продажу. Об этом говорится в специальной программе государственной поддержки ОАО «Таджик Эйр» на 2018-2023 годы.

Согласно плану мероприятий по реализации данной программы, технику авиакомпании планируется продавать в текущем и следующем, 2019 году.

Принятие такого решения объясняется «завершением срока эксплуатационных ресурсов и хранения (снятие с производства, консервация), убыточности их восстановления, большего потребления топлива по сравнению с зарубежными воздушными судами, а также в целях обеспечения безопасности полетов».

Вырученные денежные средства планируется направить на финансовое оздоровление государственного авиаперевозчика.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus