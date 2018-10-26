В Иордании школьный автобус был смыт потоком во время ливня. В результате погибли, по меньшей мере, 18 человек, большинство из них — дети, сообщает местное агентство Ammon News.

Всего в автобусе, по предварительном данным, находились 37 школьников и семеро взрослых. Некоторые из выживших находятся в тяжелом состоянии. Они ехали на экскурсию в районе Мертвого моря.

Из-за происшествия король Абдалла отменил свою поездку в Бахрейн. К поисково-спасательной операции присоединились израильские военные.

Мертвое море — самое низкое место на Земле, популярное среди туристов. Но из-за засушливых условий и глубоких каньонов там случаются наводнения.

Сообщается, что автобус со школьниками находился в пересохшем русле реки Зарка Маин, когда внезапно начался ливень.

Мощные ливни обрушились в четверг на Сирию, Ливан и Иорданию.

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