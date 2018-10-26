Международный эксперт считает заявленную властями цель по превращению Таджикистана до 2030 года в развитую индустриально-аграрную страну труднодостижимой, но возможной.

«Это очень амбициозная цель, которую, скорее всего, тяжело будет достичь. Она, конечно, реализуема, но для этого нужно будет прикладывать большие усилия», - сказал «АП» экономист Всемирного банка Уильям Сайц.

Он отметил необходимость проведения реформ для кардинального изменения делового климата в республике.

Сайц подчеркнул, что в последнем докладе Всемирного банка Doing Business Таджикистан находится в нижней части рейтинга - на 123-ом месте.

«Это говорит о том, что Таджикистан сильно отстает от других стран. Достижение намеченных в экономической части Национальной стратегии развития Таджикистана результатов напрямую зависит от достаточно эффективной работы в этом направлении», - сказал он.

К основным преградам, препятствующим развитию предпринимательства в стране, экономист Всемирного банка причислил сложности с регистрацией бизнеса и получением специальных разрешений, на что, по его мнению, тратится очень много времени.

Отметим, что в соответствии с Национальной стратегией развития РТ на период до 2030 года правительство намерено превратить аграрный Таджикистан в развитое индустриально-аграрное государство.

Власти отмечают, что для превращения Таджикистана в индустриально-агарную страну необходимо доведение доли промышленности и энергетики в структуре ВВП до 50 процентов.

В связи с этим планируется наращивать промышленные и энергетические мощности, сокращая зависимость экономики страны от сельского хозяйства.

Общий объем прогнозируемых средств по всем источникам финансирования Стратегии составляет $118 млрд. 133 млн.

В качестве источников для реализации Стратегии рассматриваются средства государственного бюджета страны в размере $56,1 млрд. и частные инвестиции в размере около $55 млрд.

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