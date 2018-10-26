Работа автотранспортного терминала «Рохи сафед», который расположен на 7 километре автодороги Душанбе-Вахдат в районе столичного полиграфкомбината, прекращена, сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.

Все пассажиры впредь могут выезжать в районы Файзабад, Рогун, Нурабад, Рашт, Сангвор, Таджикабад, Ляхш и группу районов Куляба с «Восточного терминала», который расположен в пригородной махалле Обшорон.

В сторону «Восточного терминала» курсируют автобусы №2,7,43, а также маршрутки №№5А, 15, 18 и 39.

В администрации мэра Душанбе «АП» сообщили, что причиной закрытия терминала «Рохи сафед» стала то, что там не было удобств для пассажиров и водителей. Также в районе этого терминала создавались помехи работе общественного транспорта города.

Строительство «Восточного терминала» началось в середине 2015 года, он занимает территорию более 1,4 гектаров.

На стоянке терминала можно одновременно разместить до 300 транспортных средств. Здесь же построено административное здание, автомойка, точка ремонта автотранспорта.

Главное здание терминала состоит из трех этажей. На первом этаже расположены столовая, медпункт, комната для матери и ребенка, рабочие кабинеты. На втором и третьем этажах расположена гостиница с 15 одноместными и 35 семейными номерами.

«Новый терминал будет функционировать круглосуточно, для этого есть все условия и для водителей и для пассажиров», - уточняет мэрия столицы.

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