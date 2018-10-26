В связи с проведением плановых ремонтных работ сегодня, 26 октября с 09:00 до 16:00 на некоторых улицах и микрорайонах Душанбе будет отключена подача электроэнергии.
Об этом «АП» сообщили в ОАО «Душанбинские энергетические сети».
В указанное время «света» не будет на столичных улицах Зехни, Дружбы народов, Крупская, Чапаева, Хофизи Шерози и Каххарова.
В это время также будут обесточены столичные микрорайоны Мехробод и Шараф.
«В зависимости от объема ремонта и профилактической работы в некоторых случаях питание будет подключено до указанного времени», - сказали в ОАО.
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Амон6 часов назад
Да можете об этом уже не писать....