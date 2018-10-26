За девять месяцев текущего года в Согдийской области из 614 промышленных предприятий приостановили работу 100 предприятий. Президент поставил перед руководством области задачу решить эту проблему.

В завершении четырехдневной рабочей поездки по городам и районам Согдийской области Эмомали Рахмон 25 октября в Худжанде провел рабочее совещание с участием руководства и актива области.

Президент на совещании заявил, что за девять месяцев 2018 года в Согде произведено продукций на общую сумму 12,8 миллиардов сомони, что на 107% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из произведенной продукции 8,1 миллиардов сомони приходится на долю промышленности. Аграрный сектор области за этот период выпустил продукцию на сумму 5,6 миллиардов сомони, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава государства наряду с достижениями Согда констатировал, что за девять месяцев 2018 года в области из 614 промышленных предприятий простаивали 100 предприятий и поручил принять действенные меры для возобновления работы данных предприятий.

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