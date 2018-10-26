В Совете Федерации РФ 25 октября состоялся VI Межпарламентский форум «Россия и Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».

Участникам форума приветствия направили президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и России Владимир Путин.

Эмомали Рахмон в своем послании отметил, что в таджикско-российских отношениях все более важную роль играют парламентарии двух стран, а глава российского государства выразил надежду, что парламентарии России и Таджикистана проведут конструктивные дискуссии по проблематике межрегионального сотрудничества и наметят новые перспективные формы совместной работы.

Об этом сообщает пресс-служба Совета федерации Федерального собрания России.

На самом же форуме председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что Россия остаётся в числе главных внешнеэкономических партнёров Таджикистана.

«В январе-августе текущего года взаимный товарооборот превысил $620 млн. Рост по сравнению с предыдущим годом более чем на 30%. При этом импорт из Таджикистана вырос почти в четыре раза», - сказала она.

При этом Матвиенко считает, что настало время всерьёз задуматься не только о том, как дальше наращивать объемы взаимной торговли, но и об её диверсификации.

«Нам нужно искать и находить новые формы расширения нашего взаимодействия», - отметила глава Совета Федерации.

Она сообщила, что в настоящее время около 70 субъектов Российской Федерации сотрудничают с Таджикистаном.

«Лидирующие позиции занимают Москва, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Пермский края, Ивановская, Иркутская, Оренбургская, Саратовская, Свердловская, Челябинская и Московская области. Сотрудничество осуществляется в рамках более чем 70 межрегиональных проектов и соглашений. Так, например, уже не первый год в Душанбе работает сборочное производство троллейбусов саратовской компании «Тролза», - отметила Матвиенко.

По ее словам, среди направлений российско-таджикского сотрудничества особое место занимает взаимодействие в агропромышленном комплексе.

«Таджикистан славится первосортными, полезными и, что особенно важно, экологически чистыми овощами и фруктами. К сожалению, пока на российских прилавках они представлены недостаточно широко. Это связано, в основном, с отсутствием необходимой логистической инфраструктуры», - сказала она.

В этой связи глава СФ высказалась за продолжение диалога по вопросу создания в республике оптово-распределительных центров, чтобы наладить современную и удобную доставку продовольственных товаров в Россию.

«Кроме того, намерены обсуждать упрощённый порядок поставок сельхозпродукции из Республики Таджикистан и создание эффективных финансовых инструментов для расчётов в национальных валютах», - сказала она.

Валентина Матвиенко отметила, что отдельного внимания заслуживают вопросы миграционной политики.

«Сегодня в России трудятся несколько сотен тысяч граждан Таджикистана, благодаря денежным переводам которых формируется около трети ВВП республики. На уровне Межправительственной комиссии по инициативе таджикских коллег запущено обсуждение смягчения миграционных правил. Мы готовы к предметному рассмотрению этого вопроса на взаимовыгодных условиях. Наша страна заинтересована в выравнивании региональных диспропорций трудовой миграции. Для этого, прежде всего, нужно учитывать реальные потребности российских регионов в кадрах», — сказала она.

Кроме того, считает глава Совета Федерации, требуется дальнейшее развитие механизмов организованного набора трудовых мигрантов, их профессиональной подготовки на территории Республики Таджикистан.

«И, конечно, на повестке усиление работы по социально-культурной адаптации мигрантов и их детей. Будет полезно задействовать и наши парламентские механизмы, чтобы выработать взвешенные, обдуманные законодательные решения», — отметила она.

Глава СФ уверена, что большие возможности, как в сфере миграционной политики, так и в других областях двустороннего сотрудничества может дать подключение Таджикистана к процессам евразийской экономической интеграции.

Уникальным гуманитарным проектом в области образования назвала председатель СФ направление на работу в Таджикистан учителей из российских регионов.

«Сегодня свыше 50 российских педагогов обучают таджикских детей, причём не только русскому языку, но и литературе, физике, химии и другим предметам в лицеях Душанбе, Гиссара и Куляба. После первого года работы подавляющее большинство преподавателей — 26 человек из 28 — пожелали остаться работать на второй год», - сказала Матвиенко.

Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадсаид Убайдуллоев в своем выступлении отметил, что таджикско-российское межпарламентское сотрудничество становится на современном этапе одним из важнейших видов межгосударственного взаимодействия, направленного на решение глобальных региональных интеграционных проблем.

«Межпарламентский форум России и Таджикистана продемонстрировал, что это формат превращается в один из мощных инструментов развития взаимовыгодного взаимодействия, сближения жизненно важных интересов наших стран и является надежной основой наших межгосударственных отношений», - сказал Махмадсаид Убайдуллоев.

В этой связи Махмадсаид Убайдуллоев предложил правительству России оперативно решить вопрос с упрощённым таможенным контролем для таджикской сельхозпродукции.

«Мы просим «зелёный коридор» для наших фруктов и овощей — мы не чужие, мы родные», - эти слова таджикского спикера были встречены аплодисментами в зале.

На это Валентина Матвиенко заявила:

«Мы намерены обсуждать упрощённый порядок поставок сельхозпродукции из Республики Таджикистан и создание эффективных финансовых инструментов для расчётов в национальных валютах».

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