Вот и суббота – долгожданный выходной. Можно не работать, сегодня мы поработаем для и за вас. И начнем с нашей еженедельной подборки наших самых интересных материалов и важных новостей. Читайте, комментируйте, советуйте и предлагайте темы, которые вас интересуют. Возьмем на вооружение.

По ГБАО новостей было важных две. Отныне все сборы (сходки) в области будут приравниваться к участию в преступном сообществе. Глава ГКНБ заявил, что Хорогом «правят» шесть организованных преступных группировок. Имена их лидеров он не назвал, но предупредил, что «если оружие и боеприпасы будут сданы добровольно, операция не будет проведена». Позже выяснилось, что имена у этих лидеров все же есть, вот тут они. Ну, а мы сами побывали в областном центре ГБАО и узнали, что там происходит.

Очень большой отклик нашла статья о таджикских банках. Эксперты считают, что «Агроинвестбанк» и «Таджиксодиротбанк» пора ликвидировать. Читатели «АП» требуют вернуть сначала все деньги вкладчикам, а глав этих банков после еще и привлечь к уголовной ответственности.

Фото: пресс-служба президента РТ Главы банков получают порцию критики от президента. Этой фотографии три года. С тех пор в банковской сфере ничего не изменилось. И, да, мы эту фотку ставили уже не раз, но она нам очень нравится.

Кстати, мы тут у вас спрашивали, «чем закончится банковский кризис?». Любопытно, - почти половина всех проголосовавших ответила, что деньги вкладчикам так и не отдадут. Накаркаете ведь…

За три года стоимость сжиженного газа в республике выросла с 2,84 до 4,11 сомони, бензин подорожал с 5,12 до 7,78. Вот график роста цен.

Еще совсем чуть-чуть еще совсем немножко и мы будем праздновать запуск первого гидроагрегата Рогунской ГЭС. Кстати, в Душанбе это событие отметят с размахом. Вот тут подробности размаха.

Круто, правда? Это водохранилище Рогунской ГЭС Эту фотку делали не мы, нам ее подарили друзья, а потому она теперь уже наша

А это видео, как строился и строится Рогун.

Ну а пока. Пока, в сентябре Таджикистан продал четвертую часть своей электроэнергии. Все бы ничего и даже хорошо, но вот обидно, что именно в этом время по всей стране начались повальные отключения электроэнергии. «Барки точик» упорно отрицает лимит, но им никто не верит.

Что мешает развивать экспортный потенциал частного сектора? Как оказалось – многое. Но мы выделили лишь самые основные проблемы. А наши эксперты в очередной раз предложили правительству пути их решения.

Экспортный потенциал есть, частнику нужно иногда хотя бы не мешать.

А вы знаете, что новый принцип комбинированного армирования с использованием базальта для бетонных конструкций приведет к экономии металла и снижению трудоемкости изготовления конструкций? Мы вот тоже даже не понимаем о чем речь :), но для вас все же сделали вот такой познавательный материал о том, что предлагают молодые новаторы Таджикистана мировой науке.

А эта фотография с фестиваля-конкурса юных новаторов Таджикистана. Он прошел на днях. Фото Asia-Plus

Генпрокуратура нежданно, негаданно отменила решение Минобразования о запрете на выезд студентов и преподавателей за границу без высокого разрешения ведомства. «В связи с противоречием ряду нормативных правовых актов Республики Таджикистан». Во, как! Оказывается, работает?

Мы тут сели писать «петицию» – на запрет запрещать ездить на своем авто в универ, плакать на похоронах слишком громко и праздновать в большой компании друзей днюху. К понедельнику закончим, читайте в свежем выпуске газеты.

Это подборка старых фотографий: как строился и выглядел раньше бывший «Детский», а в последние годы - «Книжный мир». А это макет жилого комплекса, который будет построен на этом месте.

А вы бывали когда-нибудь в минарете, который был построен в Зеравшанской долине по приказу правителя Индии? Мы тоже - нет, до недавнего времени. Посмотрите обязательно. А еще загляните в наш спецпроект «Салом соседи», там еще куча интересного и познавательного.

В Пекине открылась выставка Янь Яя - известной китайской художницы. Но посвящена она красоте таджикских женщин. Картины и, правда, завораживающие. Посмотрите.

Одна из картин выставки "Таджикская невеста". Фото: пресс-служба Секретариата ШОС

Всем доброго дня и долгих-долгих выходных!