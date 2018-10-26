Вот и суббота – долгожданный выходной. Можно не работать, сегодня мы поработаем для и за вас. И начнем с нашей еженедельной подборки наших самых интересных материалов и важных новостей. Читайте, комментируйте, советуйте и предлагайте темы, которые вас интересуют. Возьмем на вооружение.
По ГБАО новостей было важных две. Отныне все сборы (сходки) в области будут приравниваться к участию в преступном сообществе. Глава ГКНБ заявил, что Хорогом «правят» шесть организованных преступных группировок. Имена их лидеров он не назвал, но предупредил, что «если оружие и боеприпасы будут сданы добровольно, операция не будет проведена». Позже выяснилось, что имена у этих лидеров все же есть, вот тут они. Ну, а мы сами побывали в областном центре ГБАО и узнали, что там происходит.
Очень большой отклик нашла статья о таджикских банках. Эксперты считают, что «Агроинвестбанк» и «Таджиксодиротбанк» пора ликвидировать. Читатели «АП» требуют вернуть сначала все деньги вкладчикам, а глав этих банков после еще и привлечь к уголовной ответственности.
Кстати, мы тут у вас спрашивали, «чем закончится банковский кризис?». Любопытно, - почти половина всех проголосовавших ответила, что деньги вкладчикам так и не отдадут. Накаркаете ведь…
За три года стоимость сжиженного газа в республике выросла с 2,84 до 4,11 сомони, бензин подорожал с 5,12 до 7,78. Вот график роста цен.
Еще совсем чуть-чуть еще совсем немножко и мы будем праздновать запуск первого гидроагрегата Рогунской ГЭС. Кстати, в Душанбе это событие отметят с размахом. Вот тут подробности размаха.
А это видео, как строился и строится Рогун.
Ну а пока. Пока, в сентябре Таджикистан продал четвертую часть своей электроэнергии. Все бы ничего и даже хорошо, но вот обидно, что именно в этом время по всей стране начались повальные отключения электроэнергии. «Барки точик» упорно отрицает лимит, но им никто не верит.
Что мешает развивать экспортный потенциал частного сектора? Как оказалось – многое. Но мы выделили лишь самые основные проблемы. А наши эксперты в очередной раз предложили правительству пути их решения.
А вы знаете, что новый принцип комбинированного армирования с использованием базальта для бетонных конструкций приведет к экономии металла и снижению трудоемкости изготовления конструкций? Мы вот тоже даже не понимаем о чем речь :), но для вас все же сделали вот такой познавательный материал о том, что предлагают молодые новаторы Таджикистана мировой науке.
Генпрокуратура нежданно, негаданно отменила решение Минобразования о запрете на выезд студентов и преподавателей за границу без высокого разрешения ведомства. «В связи с противоречием ряду нормативных правовых актов Республики Таджикистан». Во, как! Оказывается, работает?
Мы тут сели писать «петицию» – на запрет запрещать ездить на своем авто в универ, плакать на похоронах слишком громко и праздновать в большой компании друзей днюху. К понедельнику закончим, читайте в свежем выпуске газеты.
Это подборка старых фотографий: как строился и выглядел раньше бывший «Детский», а в последние годы - «Книжный мир». А это макет жилого комплекса, который будет построен на этом месте.
А вы бывали когда-нибудь в минарете, который был построен в Зеравшанской долине по приказу правителя Индии? Мы тоже - нет, до недавнего времени. Посмотрите обязательно. А еще загляните в наш спецпроект «Салом соседи», там еще куча интересного и познавательного.
В Пекине открылась выставка Янь Яя - известной китайской художницы. Но посвящена она красоте таджикских женщин. Картины и, правда, завораживающие. Посмотрите.
Всем доброго дня и долгих-долгих выходных!
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