Мадина Нигматова работает маркетологом в консалтинго-исследовательской организации M-Vector, а также занимается Social Media - пишет материалы на заказ. А ещё, в свои 24 года, она создала свою первую компанию - Kitobz, занимающуюся доставкой книг. Пока Kitobz работает в онлайн режиме, но скоро, как обещает Мадина, всех книголюбов ждет большой сюрприз.

- Мадина, открывать книжный онлайн-магазин совсем не вписывается в нашу реальность. Гораздо популярнее было бы открыть онлайн-магазин модной одежды или аксессуаров…

- Все поначалу твердили, что эта идея у меня не пойдёт как бизнес, потому что у нас не любят читать, да и книжные магазины почти пустуют. Но я знала, что я этого хочу, и что у меня обязательно получится.

Признаюсь честно, в первую очередь, создавая свой Kitobz, я думала о себе. Я с детства была окружена книгами. Дома была большая библиотека, состоящая из медицинских (родители были врачами), художественных и научных книг. Как только я научилась читать, а это случилось рано, в четыре года, я прочла все сказки в садике, дома, книги соседей. Став взрослее, любовь к чтению все больше росла. Новые книги, новые авторы, новые истории. Позже вся зарплата и карманные расходы стали уходить на покупку книг, а это очень дорого, я вам хочу сказать. И как только я начала сама заказывать книги онлайн, поняла, как меня жестко обманывали с ценами.

Как-то обсуждая со своим другом Фарходом Ахмедовым, вопрос доступности книг, мы подумали: «А почему нам самим не привозить книги?» Для себя, в первую очередь, а там, глядишь, и продавать будем.

Сначала мы нашли способ доставлять книги из Санкт-Петербурга, но это оказалось дорого и долго. А потом мне повезло, и я нашла способ доставки уже из Москвы и в кратчайшие сроки - от 3 до 7 дней.

В то время я работала в агентстве Monday Agency. Как-то я проболталась своему руководителю Ахмадали Тоджиддинову о своей задумке, и он меня поддержал, подарив логотип и название Kitobz. И закружилась я в поиске скидок, акций, доступных и выгодных вариантов книг и способов их доставки. Доставлять через сервисы выходило бы накладно, так как нужно учитывать сумму доставки с Москвы/Питера до Душанбе за кг + стоимость самих книг, которые не всегда дешёвые. Но я все же нашла способ доставки, подешевле.

Детская литература – в топе, классику - не читают

- И как всё пошло? Много было заказчиков?

- По правде говоря, когда я начинала первые шаги для Kitobz, я и подумать не могла, что настанет время, и я не буду успевать отвечать на звонки и сообщения. Сейчас мне нужно постоянно быть в сети, чтобы ничего не пропустить. Но поначалу было совсем напряженно, всего 2-3 заказа в месяц. Первыми клиентами были активные книголюбы и фэйсбукчане Парвиз Хакимзаде и Шухрат Шарипов.

Первые несколько месяцев я усердно работала над рекламой, над идеями и дальнейшим продвижением. Формально проект открылся в октябре 2017 года. Ближе к новому году поступило очень много заказов, так как была распродажа книг и скидки на подарочные наборы. Я активно все рекламировала в социальных сетях. Друзья меня поддерживали, рекомендовали и делились моими публикациями в сети. После этого пошли заказы один за другим. Хорошо, что открылась курьерская служба «Шитоб», доставлять книги по городу стало удобнее. Раньше приходилось ездить самой.

- Какой тебе потребовался стартовый капитал?

- 1000 сомони. Только я ошиблась и закупила книги на свой вкус, и это то, что читаю сама. Они у меня долго продавались. Но ничего, на ошибках учатся. Тогда я поняла, насколько важно первое правило маркетинга – вначале изучить свою аудиторию. Я начала узнавать вкусы своих покупателей, параллельно следя за акциями, находя промо-коды с разных сайтов, чтобы было дешевле. Оказалось, что самой большой популярностью у нас пользуется детская литература - сказки, развивающие книги, прописи, раскраски. В общем, всё для обучения ребенка с 2-х лет. Меньше всего заказывают классику - художественную литературу, лирику, поэзию. Молодежь покупает романы. Но их мало и, в основном, девочки.

Дело для души

- Сколько стоят книги, и много ли можно заработать на этом бизнесе?

- Цены начинаются с 30 сомони. Бизнес-литература стоит дороже. Я ищу книги на разных сервисах, чтобы было дешевле. Например, в издательстве «МИФ» книга стоит 150 сомони, а в другом интернет-магазине, который не настолько знаменит, она же будет стоить 100 сомони. Кстати, скоро я введу систему оплаты на карту. Прежде, чем заказать книгу, покупатель должен будет перечислить деньги на карту по той же схеме, как пополняют баланс на телефон. Это будет удобно клиентам, да и себя смогу обезопасить. А то частенько бывает, что книгу закажут, а потом не забирают. Их можно перепродать, но процесс долгий, а если книгу редкую заказали, так потом и не продашь. Так и лежат дома.

Можно ли много на этом заработать? Может быть, кто-то и заработал, но лично мне это не приносит большую прибыль. Нужно учитывать оплату веса посылки, курс рубля, перевод, доставку курьером. Выгоды практически никакой не остается. Это больше дело для души, чем для заработка. Мне доставляет удовольствие видеть радостных покупателей, особенно, кто долго искал книги, и нашёл у меня.

- В целом, какая сегодня царит ситуация на книжном рынке страны?

- Ситуация нестабильная, если брать во внимание магазины. Там книги стоят дороже, так как учитывается процент с аренды магазина. Книжные магазины, безусловно, являются моими прямыми конкурентами, но это не мешает мне продвигаться дальше.

- Планируешь ли расширять проект, или Kitobz так и останется книжным интернет-магазином?

- Расширение проекта будет, и это будет не совсем книжный магазин. Пока не могу рассказать всего. Но, поверьте, со временем из этого обязательно получится нечто большее, чем онлайн-продажи.

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