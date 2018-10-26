Экс-глава Дагестана, спецпредставитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского регион Рамазан Абдулатипов в ближайшее время будет назначен постпредом РФ в Организации Исламского сотрудничества (ОИС), сообщил ТАСС источник в парламенте.

"Кандидатуру Рамазана Абдулатипова на этот пост рассмотрел и поддержал в четверг комитет Госдумы по международным делам", - сказал собеседник агентства.

Эта должность подразумевает, что именно Абдулатипов будет представлять Россию в крупнейшей исламской международной организации – Организации Исламского сотрудничества. То есть по должности становится одним из основных лиц России в арабском мире.

ОИС является международной организацией, включающей 57 исламских стран. Штаб-квартира организации находится в Саудовской Аравии в городе Джидда. В настоящее время пост посла в Саудовской Аравии и одновременно постпреда России при ОИС занимает Сергей Козлов.

Абдулатипов подтвердил журналистам, что его кандидатура прошла обсуждение в профильном комитете Госдумы. Он особо отметил, что совмещение поста постпреда РФ при ОИС с должностью посла России в Саудовской Аравии не предполагается.

"Это была давняя просьба генерального секретариата организации, чтобы там был человек самостоятельный, чтобы там Россию представлял мусульманин", - добавил Абдулатипов.

По его словам, логично, что Россию с 20-миллионным мусульманским населением будет представлять в ОИС мусульманин. "Но главный защитник мусульман в мире в нынешних условиях - это Россия и президент Владимир Путин. Многие из наших коллег это подтверждают", - заключил политик.

Организация исламского сотрудничества - вторая по масштабности после ООН международная организация. До июня 2011 года называлась Организация Исламская конференция. Россия имеет статус наблюдателя.

Напомним, с мая 2005 года по март 2009 года Рамазан Абдулатипов был Чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Таджикистан .

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