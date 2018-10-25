В Краснодарском крае после сильных ливней затопило несколько населенных пунктов. В ряде поселков Большого Сочи сошли сели, прекращено движение на федеральной трассе и железнодорожное сообщение. В Туапсинском районе погибли два человека, еще один числится пропавшим без вести, сообщает канал Россия-1.

В Туапсинском районе подтоплены более 1240 домовладений, в соседнем Апшеронском районе - 714 домовладений. Всего из Туапсинского и Апшеронского районов эвакуированы более 360 человек.

По затопленному участку железой дороги Туапсе-Кривенковская не могут проехать 15 поездов. Пассажиры поезда "Ласточка" маршрута Майкоп - Сочи сообщили, что в вагонах закончилась вода, не работают туалеты.

Пассажиры еще двух поездов в разговоре с Би-би-си пожаловались, что их толком не кормят и что никакой помощи они не получили.

Пассажирам тех поездов, которые могут вернуться в Адлер, министерство транспорта предлагает пересесть на самолеты. При этом ведомство не уточняет, кто будет оплачивать перелет.

Власти Сочи отмечают, что в городе есть запас продуктов, которые планируется поставлять в пострадавшие поселки.

Режим ЧС в нескольких районах Краснодарского края будет сохранен в ближайшие два дня. "Ситуация крайне тяжелая. Вода с огромной силой продолжает прибывать. У многих вода в домах дошла почти до потолка. Люди не могут припомнить столь сильного паводка", – сообщил в прямом включении программы "60 минут" спецкорр ВГТРК Николай Соколов.

Все оперативные службы переведены на усиленный режим работы, из Краснодара в пострадавшие районы едут сотрудники МЧС и волонтеры.

С последствиями стихии борются более 700 человек и 150 единиц техники, к работе подключились сотрудники Донского спасцентра.

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