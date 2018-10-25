В администрации президента США и американских спецслужбах не могут заставить Трампа отказаться от звонков по айфону и лишь надеются, что во время разговоров он не обсуждает секретную информацию. Их успокаивает то, что еще до прихода в Белый дом у Трампа развилась «паранойя» насчет слежки, а также то, что он редко вникает в детали предоставляемых ему разведданных и не очень хорошо осведомлен о специфике военных и разведывательных операций, пишет The New York Times, передает Медуза.

По данным источников издания - нескольких бывших и нынешних сотрудников американского правительства - спецслужбы Китая и России прослушивают личные звонки президента США Дональда Трампа по айфону. О прослушке им стало известно от источников в правительствах других стран и через перехват сообщений иностранных чиновников.

Китай использует полученную информацию, чтобы оказать влияние на Трампа в торговой войне, утверждают источники издания. По их словам, китайцы изучают, как мыслит Трамп, какие аргументы способны его убедить, и к кому он прислушивается. С этой целью они составили список друзей Трампа, с которыми он часто общается по айфону. В него вошли, в частности, глава инвестиционной компании Blackstone Group Стивен Шварцман и игорный магнат Стив Уинн. Оба имеют связи с Китаем: Шварцман основал стипендиальную программу в университете Цинхуа в Пекине, Уинн построил развлекательный комплекс в Макао. Собеседники The New York Times отмечают, что ни Шварцман, ни Уинн, скорее всего, не знают о намерениях Китая использовать их в своих интересах.

Россия тоже прослушивает звонки Трампа по айфону. Но, по словам одного из источников The New York Times, русские, в отличие от китайцев, не предпринимают серьезных усилий для того, чтобы оказать влияние на Трампа — скорее всего, из-за явной симпатии, с которой президент США относится к российскому лидеру Владимиру Путину.

Всего у Трампа три айфона. Два из них считаются официальными: один предназначен для твиттера и остальных приложений, второй для звонков. Функционал этих телефонов был ограничен Агентством национальной безопасности; например, с них нельзя писать сообщения и подключаться к мобильному интернету. Кроме того, у Трампа есть еще и персональный айфон с обычным набором функций. Президент США настоял на возможности пользоваться им, потому что в нем, в отличие от официальных айфонов, можно хранить список контактов. The New York Times не пишет, какой из телефонов Трампа прослушивают Россия и Китай; вероятно, речь идет именно о персональном айфоне.

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