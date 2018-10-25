Суд района Фирдавси города Душанбе назначил штраф в размере 80 тысяч сомони ($8700) и освободил из-под стражи экс-начальника отдела УБНОН Джурахона Нусратуллозода, который был задержан за получение взятки в крупном размере. Это не первый случай, когда высокопоставленные чиновники задерживаются за взятки, а позже либо им меняют статью, либо назначают наказание в виде штрафа и отпускают.

Джурахон Нусратуллозода был задержан в начале августа по факту получения взятки в размере около $20 тыс. Пресс-служба Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией тогда сообщила, что полковник Нусратуллозода за освобождения от уголовной ответственности некоего гражданина потребовал от него $20 тыс. В результате милиционер был задержан с поличным, у него было обнаружено $19 тысяч 800.

В отношении Нусратуллозода было возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки в крупном размере и о покушении на преступление, предусматривающее длительное тюремное заключение.

Но 19 октября суд столичного района Фирдавси признал его виновным по ст. 247 УК РТ (Мошенничество) и назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч сомони ($8700).

Согласно уголовному кодексу РТ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана либо злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере от 250 до 365 показателей для расчетов или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до двух лет.

В районном суде Фирдавси не стали комментировать приговор. В пресс-службе МВД сообщили, что Джурахон Нусратуллозода сразу после ареста сотрудниками антикоррупционного ведомства был уволен из рядов милиции.

Кого еще отпустили за штрафы

В октябре 2015 года Наджмиддин Саидов родной брат тогдашнего начальника Таможенной службы Таджикистана Абдуфаттоха Гоиба был задержан сотрудниками ГКНБ Таджикистана в момент получения взятки в особо крупном размере. Речь шла о сумме от 400 тысяч до 600 тысяч долларов США. Согласно распространенным тогда сообщениям, Саидов, якобы, получил взятку взамен на обещание поста главы Управления Таможенной службы некому гражданину.

Позднее, решением суда, Наджмиддин Саидов, который работал главой филиала «Тоджиксодиротбанк» в Дангаре был оштрафован на 200 тыс. сомони и отпущен на свободу.

Но в феврале 2016 года Генпрокуратура сообщила. что дело в отношении Наджмиддина Саидова опять возбуждено, а в июне оно уже полностью было прекращено в связи с «недоказанностью обвинения».

В 2014 году Верховный суд освободил из зала суда бывшего судью города Вахдат Мирмахмада Одинаева, который обвинялся в получении взятки в размере $4 тыс.

Подсудимый был признан виновным по статье 319 ч.2 (Получение взятки в особо крупном размере) УК РТ. Судья на заключительном заседании вынес решение в отношении Одинаева о выплате штрафа в размере 40 тыс. сомони в казну государства.

Учитывая тот факт, что подсудимый уже отсидел в изоляторе 111 дней, суд объявил о том, что размер штрафа сокращен до 10 тыс. сомони. Таким образом, Одинаев должен был выплатить 30 тысяч сомони.

Тюрьма или штраф

Нижняя палата парламента Таджикистана 10 февраля 2016 года поддержала предложенные правительством Таджикистана поправки к некоторым статьям Уголовного кодекса, предусматривающие замену уголовного преследования за преступления, связанные с дачей и получением взяток, на штрафы.

Согласно принятым тогда поправкам, лица, осужденные за преступления, связанные с взяточничеством, могли быть отпущены на свободу взамен штрафов.

Тогда предлагалось, что лица, осужденные судами страны, могли выйти на свободу, заплатив штраф в размере 200 сомони за каждый день пребывания в местах лишения свободы. Тогда в парламенте отметили, что «данный шаг правительства страны можно считать гуманным актом».

Но в июне этого года народные избранники по просьбе правительства отменили принятые тогда поправки. Впредь взяточники вновь будут отбывать наказание в местах лишения свободы. 2 августа эти поправки поддержала и верхняя палата парламента Таджикистана.

Согласно нормам 319 статьи Уголовного кодекса Таджикистана, за преступления, связанные с получением взятки, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет, в некоторых случаях - с конфискацией имущества. Статья 320 УК РТ предусматривает наказание за дачу взятки в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Тогда сообщалось, что принятые в феврале 2016 года поправки не смогли снизить уровень преступлений, связанных с взятками в стране, наоборот - взяточничество в последние годы имеют твердую тенденцию роста в Таджикистане.

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