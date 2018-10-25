Жители Хорога живут своей жизнью, обстановка в городе спокойная, но люди всё же боятся. Их пугают мужчины в камуфляжах, патрулирующие город, и неизвестность. А ещё они вспоминают 2012 год.
Первое, что бросается в глаза, на улицах Хорога - спокойствие, много молодежи с книжками в руках идут на занятия, или наоборот, возвращаются. Транспорт курсирует в обычном режиме, только вот на улицах то и дело можно увидеть военных, в черной экипировке, с касками на голове и оружием в руках. На подходе к городу милиция и спецназ проверяют легковые автомобили.
Город застраивается. Появились новостройки. Пытаемся спросить у молодого человека, сидящего возле зеленого забора, которым обычно обносят стройку, что же тут будет. Он отвечает на памирском, за что две молодые девушки, проходящие мимо, ругают его на том же языке (позже они сами перевели нам суть разговора), - «Тебя спросили на государственном языке, почему ты не отвечаешь?» - «Я не понимаю таджикский», - нервничает парень. Центровых (жителей столицы, да, впрочем, и других городов республики), тут не особо жалуют. Недружественные взгляды в последнее время тут можно встретить на рынке, улице, даже на лавочке, где сидят местные ребята.
Одна из жительниц Хорога такое отношение к приезжим расценивает так:
- Молодёжь совсем другая пошла, она не видела гражданской войны, и, по сути, выросла в условиях, когда тебе с детства всё время говорят, что ты обделён чем-то, и когда от некоторых взрослых людей слышишь, что ты отличаешься, что ты не таджик, а памирец (в другом варианте – бадахшанец), - объясняет Азизбегим. - С другой стороны, молодёжь черпает всю информацию из интернета, и в некоторых сообществах земляков все время указывают на то, что памирцы – малая народность, и поэтому каждый должен уметь постоять за себя, и за свою родину. В общем, на сегодня мы имеем молодежь – далеко не всю, конечно, - в некотором роде с «промытыми мозгами». Они не понимают, что делать дальше и кого слушаться. И тут, начиная с 2012 года, в Хорог для борьбы с преступными элементами, приезжает из столицы огромное количество силовиков, которые ведут себя не совсем так, как хотелось бы, то есть, не очень корректно по отношению к простым людям. В итоге, все эти недопонимания превращаются в опасения или неприязнь.
Чтобы сдать оружие, нужно купить оружие
Между тем обстановка в городе спокойная. Об этом говорят как представители местной власти, с которыми мы побеседовали, так и простые люди.
- Мы все поддерживаем решение главы правительства, нашего уважаемого президента по установлению мира и согласия в Хороге, - говорит одна из чиновниц местного хукумата. - С беспределом преступных группировок надо покончить раз и навсегда, поэтому население активно сотрудничает с милицией.
По мнению Каландара, пожилого хорогца, то, что предпринимают власти, своевременно и необходимо:
- Давно пора было очистить город от этих, так называемых, негласных лидеров, - считает он. - В других регионах бывших боевиков не осталось, или они убиты, или в тюрьме сидят. Поэтому кто пришел с оружием, тот с ним и уйдет.
Люди понимают, что нахождение правоохранительных органов в их городе не случайно, и они не препятствуют проводимым мероприятиям. Но, как утверждают местные жители, отдельные случаи требования сдать оружие, которого у них нет, приводят к тому, что люди начинают паниковать и даже совершать странные поступки.
- Требуют сдать оружие. Чтобы это сделать - сдать то, чего нет, вы не поверите, некоторые вынуждены были приобретать его сначала на афганской стороне, - говорят местные жители.
Были зафиксированы уже случаи, когда от переживаний люди заболевали.
Местный таксист нам рассказал, что его родная тетя, которая в гражданскую войну потеряла родных в Душанбе, увидев на днях у своего дома людей в черном камуфляже и с автоматами в руках, до того испугалась, что получила инсульт, и попала в больницу в коматозном состоянии.
- Почему они пугают простой народ? Почему нервируют, ходят по домам? – недоумевает он. - Если это борьба с преступностью, то пусть поймают эти элементы и посадят. Причем тут население, их дома? Нехорошо все это.
…Настроение людей на Памире можно, в общем, охарактеризовать так: политику дружно поддерживаем, но остаемся при своем мнении. Местные очень надеются, что нынешняя операция в Хороге не приведет к появлению недопонимания между «центром» и областью.
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м-да1 час назад
кто писал эту невероятнейшую хрень? И стоило ли вообще ради этого даже выйти из квартиры, а уж тем более куда-то ехать. Я не знаю что там за ситуация в Хороге, но эта статья плевок в лицо журналистики. Это я как профессиональный журналист говорю.
gharib1 час назад
А+! Вы, когда используете какие-то слова, убедитесь, что понимаете их смысл. "Центровой" - это, по-вашему, житель центра? Ну-ну...
Кстати, непонятно, почему "каждый должен уметь постоять за себя, и за свою родину" - это плохо? Во всем мире это называется самосознание и патриотизм.
Мансур2 часа назад
Вы когда-нибудь видели, что наш президент встретился с Канцлером Германии, премьер-министром Великобритании и представителями других цивилизованных государств? Конечно, нет, но зато с Путиным, который двумя ногами живёт в сталинских времена, всякий Цин Пином, которые страшным образом подовляют всякие инокомыслие, и тд, пьют и ужинают у себя дома. Вот мы и поэтому живём не туда не сюда.
Дилбар2 часа назад
Да, прямо как Бухарский Эмират!!!
Народ3 часа назад
Азия плюс, вы забыли сказать, как вы туда добирались, через чего надо было проехать чтоб попасть в Хорог. Сколько часов вы ездили по пыльной дороге, дороги, которые не разу не отремонтировались за время независимости Таджикистана. Исторически мы всегда ездили через Тавильдару (450км), но и здесь наша власть закрыла нам эту дорогу, заставляя нас ездить через Куляб (600 км) на 150 км дольше. Можно было пробурить тоннель на Сагридаште, но стратегически Дангара оказалась важнее, аж две тоннели там построили. Дорога Хорог-Куляб-Душанбе строится с учетом интересов только Кулябского региона. При чем асфальтирована эта дорога только до границ Хатлона и часть Дарваза. Нам только приходится мирится и тратить 15 часов своего времени для поездки в Душанбе. Вы и ваша власть что дали Памиру за время независимости, что требуете от население Памира, особенно от молодежи, быть лояльным к политике партии и президента?
Гость Народ1 час назад
Некоторые псевдо патриоты специально не хотят верховенство закона в Бадахшане, чтобы осуществлять свой криминальный бизнес.
Они не уважают жителей Бадахшана и более того им наплевать на всех.
Может зададут эти "патриоты" наконец то себе вопрос, заслуживают ли они за счет средств налогоплательщиков других регионов ремонтирования дорог и.т.п.?
астронавт Народ2 часа назад
Хороший ответ журналистам, которые не могут писать аналитические статьи...., а ищут жаренные "факты"...
Sasha Народ2 часа назад
все от лени и бездействия.....лучше обвинить Руководство страны в своих проблемах чем подняться и заняться делом.....такое впечатление от предыдущих комментариев, что у нас все другие регионы, за исключение ГБАО живут как в Европе....да все дело в том что народ там работает и пытается сделать все возможное чтобы жизнь их была достойной. А вы, такие бедные, обездоленные.....
Мансур Sasha 1 час назад
Регионы, где 100% молодёж живёт в Росси и отправляют своим жёнам SMS "талок", а они бедные не знают как дальше жит с парадоксом - называешь Европой. Вы явно не были в других регионах, явно не были
Ландаур3 часа назад
В этой картине сгущаются все краски, в каждом нашем шаге питаются найти состав преступление – смешно ))) Какие то не понятные люди питаются лезть нам в душе, найти там что им не понят. О Аллах спаси и сохрани наш Памир.