Жители Хорога живут своей жизнью, обстановка в городе спокойная, но люди всё же боятся. Их пугают мужчины в камуфляжах, патрулирующие город, и неизвестность. А ещё они вспоминают 2012 год.

Первое, что бросается в глаза, на улицах Хорога - спокойствие, много молодежи с книжками в руках идут на занятия, или наоборот, возвращаются. Транспорт курсирует в обычном режиме, только вот на улицах то и дело можно увидеть военных, в черной экипировке, с касками на голове и оружием в руках. На подходе к городу милиция и спецназ проверяют легковые автомобили.

Город застраивается. Появились новостройки. Пытаемся спросить у молодого человека, сидящего возле зеленого забора, которым обычно обносят стройку, что же тут будет. Он отвечает на памирском, за что две молодые девушки, проходящие мимо, ругают его на том же языке (позже они сами перевели нам суть разговора), - «Тебя спросили на государственном языке, почему ты не отвечаешь?» - «Я не понимаю таджикский», - нервничает парень. Центровых (жителей столицы, да, впрочем, и других городов республики), тут не особо жалуют. Недружественные взгляды в последнее время тут можно встретить на рынке, улице, даже на лавочке, где сидят местные ребята.

На улицах Хорога Фото travel.ru

Одна из жительниц Хорога такое отношение к приезжим расценивает так:

- Молодёжь совсем другая пошла, она не видела гражданской войны, и, по сути, выросла в условиях, когда тебе с детства всё время говорят, что ты обделён чем-то, и когда от некоторых взрослых людей слышишь, что ты отличаешься, что ты не таджик, а памирец (в другом варианте – бадахшанец), - объясняет Азизбегим. - С другой стороны, молодёжь черпает всю информацию из интернета, и в некоторых сообществах земляков все время указывают на то, что памирцы – малая народность, и поэтому каждый должен уметь постоять за себя, и за свою родину. В общем, на сегодня мы имеем молодежь – далеко не всю, конечно, - в некотором роде с «промытыми мозгами». Они не понимают, что делать дальше и кого слушаться. И тут, начиная с 2012 года, в Хорог для борьбы с преступными элементами, приезжает из столицы огромное количество силовиков, которые ведут себя не совсем так, как хотелось бы, то есть, не очень корректно по отношению к простым людям. В итоге, все эти недопонимания превращаются в опасения или неприязнь.

Чтобы сдать оружие, нужно купить оружие

Между тем обстановка в городе спокойная. Об этом говорят как представители местной власти, с которыми мы побеседовали, так и простые люди.

- Мы все поддерживаем решение главы правительства, нашего уважаемого президента по установлению мира и согласия в Хороге, - говорит одна из чиновниц местного хукумата. - С беспределом преступных группировок надо покончить раз и навсегда, поэтому население активно сотрудничает с милицией.

По мнению Каландара, пожилого хорогца, то, что предпринимают власти, своевременно и необходимо:

- Давно пора было очистить город от этих, так называемых, негласных лидеров, - считает он. - В других регионах бывших боевиков не осталось, или они убиты, или в тюрьме сидят. Поэтому кто пришел с оружием, тот с ним и уйдет.

Люди понимают, что нахождение правоохранительных органов в их городе не случайно, и они не препятствуют проводимым мероприятиям. Но, как утверждают местные жители, отдельные случаи требования сдать оружие, которого у них нет, приводят к тому, что люди начинают паниковать и даже совершать странные поступки.

Фото Asia-Plus

- Требуют сдать оружие. Чтобы это сделать - сдать то, чего нет, вы не поверите, некоторые вынуждены были приобретать его сначала на афганской стороне, - говорят местные жители.

Были зафиксированы уже случаи, когда от переживаний люди заболевали.

Местный таксист нам рассказал, что его родная тетя, которая в гражданскую войну потеряла родных в Душанбе, увидев на днях у своего дома людей в черном камуфляже и с автоматами в руках, до того испугалась, что получила инсульт, и попала в больницу в коматозном состоянии.

- Почему они пугают простой народ? Почему нервируют, ходят по домам? – недоумевает он. - Если это борьба с преступностью, то пусть поймают эти элементы и посадят. Причем тут население, их дома? Нехорошо все это.

…Настроение людей на Памире можно, в общем, охарактеризовать так: политику дружно поддерживаем, но остаемся при своем мнении. Местные очень надеются, что нынешняя операция в Хороге не приведет к появлению недопонимания между «центром» и областью.

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