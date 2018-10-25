В Государственной Думе России сегодня состоялась встреча спикера верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаида Убайдуллоева со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володином.

Спикер верхней палаты парламента попросил спикера Госдумы России содействовать оказанию правовой помощи в вопросе социальной защиты таджикских трудовых мигрантов, находящихся в России, сообщил «АП» по телефону из Москвы источник в парламентской делегации Таджикистана.

По его словам, Убайдуллоев обратил внимание Володина на необходимость пенсионного обеспечения таджикских трудовых мигрантов со стороны работодателей в России.

При этом, таджикский спикер подчеркнул, что трудовые мигранты больше всего приносят пользу для страны своего пребывания, нежели для родной страны.

Стороны также обсудили медицинское страхование мигрантов в России и вопросы охвата их детей образованием в российских школах.

Володин пообещал Убайдуллоеву в рамках своей компетенции внести лепту в решение проблем таджикских трудовых мигрантов.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадсаид Убайдуллоев с сайта duma.gov.ru

Махмадсаид Убайдуллоев заявил, что ситуация в мире сегодня во многом зависит от стабильности России:

«Стабильность России, достижения России — это основа основ для стабильного мира. (…) Мы очень ценим отношения с Российской Федерацией. Спасибо за то, что Россия всегда находится на переднем плане борьбы с терроризмом, экстремизмом», - цитирует слова Убайдуллоева пресс-служба Госдумы РФ.

Он попросил российских парламентариев рассмотреть возможность помощи в строительстве в Таджикистане еще одной школы на русском языке обучения.

Махмадсаид Убайдуллоев с сайта duma.gov.ru

Володин, в свою очередь, отметил, что отношения между Россией и Таджикистаном развиваются. «За последние семь месяцев товарооборот вырос значительно, показатель 34,9% сам за себя говорит», — сказал Председатель Госудмы.

Володин также заявил, что Россия ценит то, что делает Таджикистан по отношению к развитию русского языка, его преподаванию в школах, сообщается на сайте Госдумы.

«Учитывая то, что в Таджикистане русский язык – это язык межнационального общения по Конституции, для нас это является важным фактором развития отношений, его основой. Это позволяет нам с вами эффективно реализовывать в том числе программы в области образования», — добавил спикер Госдумы.

Володин отметил, что большое количество студентов из Таджикистана учится в России, и сейчас идет строительство пяти школ в Таджикистане, где будет изучаться русский язык.

с сайта duma.gov.ru

Сегодня в Совете Федерации РФ стартует VI Межпарламентский форум «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества», который проведут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Махмадсаид Убайдуллоев.

Между тем, на встрече с Убайдуллоевым, спикер российской Госдумы сообщил, что Парламентская ассамблея ОДКБ на очередном своем заседании 29-30 октября в Москве рассмотрит единый список организаций, признанных террористическими в формате этой структуры.

Володин указал, что проведение заседаний ПА ОДКБ является для парламентариев государств, входящих в организацию, возможностью обсуждать проблемные темы, которые волнуют страны.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus