Таджикская алюминиевая компания в январе-сентябре этого года сократила выпуск своей продукции на 4,3% по сравнению с этим же периодом 2017 года.

ТАЛКО за девять месяцев 2018 года произвела свыше 72,5 тыс. тонн алюминия, что почти 3,6 тыс. тонн меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает министерство промышленности и новых технологий.

Руководство ТАЛКО заявляет, что снижение объема выпуска металла связано с капитальным ремонтом оборудования алюминиевого завода.

Ожидается, что на основе заключенного соглашения с китайскими компаниями до конца этого года будет завершен ремонт и модернизация 300 единиц электролизных ванн, а рост выпуска металла начнется в будущем году.

На данный момент на алюминиевом заводе ТАЛКО работают около 7 тыс. человек, средняя заработная плата которых составляет 1 тыс. 262 сомони ($134).

А его переработка увеличивается

Между тем, за девять месяцев этого года в самой республике переработано около 5,9 тыс. тонн алюминия. Это на 260 тонн больше по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Согласно данным Минпрома, предприятия машиностроительной, химической и оборонной промышленности совместно с ТАЛКО с начала этого года выпустили промышленные взрывчатые вещества, алюминиевые профили, арматуру и металлические проволоки на сумму около 1 млрд. 360 млн. сомони ($144 млн.).

Произведенная продукция была экспортирована в европейские страны, Афганистан, Турцию, Иран и Туркменистан.

Алюминиевая проволока, произведенная на ТАЛКО Фото пресс-службы Минпрома РТ

Мировые цены продолжают расти

По данным Таможенной службы, в целом экспорт алюминия и изделий из него за девять месяцев этого года осуществлен в объеме более 71,7 тыс. тонн на сумму более $153,7 млн.

Одна тонна таджикского алюминия в среднем продавалась в этот период за $2 тыс. 142.

В 2017 году Таджикистаном было экспортировано около 103 тыс. тонн «крылатого металла» на сумму более $203 млн. То есть, средняя стоимость одной тонны составляла $1тыс. 973.

В Минпроме отмечают продолжающийся рост стоимости алюминия на международных рынках: на 10 октября 2018 года стоимость одной тонны алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) составила $2 тыс., что на $73 выше августовской цены на этого металла.

Согласно данным Агентства по статистике, доля недрагоценных металлов и изделий из них (алюминий) в общем объеме экспорта Таджикистана за девять месяцев этого года составила 22%.

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