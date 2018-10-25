В четвёртый день своей рабочей поездки в Согдийскую область президент сегодня утром посетил город Гулистон (бывший Кайраккум), здесь он сдал в эксплуатацию школу искусств.

Глава государства подарил юным дарованиям новой школы 50 музыкальных инструментов, сообщает пресс-служба главы государства.

Двухэтажная школа предназначена для обучения 135 молодых музыкантов, художников, певцов, скульпторов и танцоров.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /9

Президент, высоко оценив работу строителей школы, призвал педагогов воспитывать достойные кадры для будущего таджикского искусства, отмечается в сообщении.

Во дворе школы президент провел беседу с педагогами и учениками общеобразовательных школ города Гулистон.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus