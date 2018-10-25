Президент Узбекистана заявил, что вузы в республике не престижны, а их преподаватели не пользуются авторитетом в международном научном сообществе.

На совещании по вопросам развития высшего образования и подготовки кадров 24 октября Мирзиёев посоветовал приглашать в Узбекистан международно признанных ученых, пишет Фергана.

По его словам, в стране отсутствуют необходимые условия для развития науки, интеграции исследований в производство, повышения результативности научной деятельности, а также для изысканий талантливых студентов, говорится в сообщении пресс-службы президента РУ.

Неудовлетворительна работа по внедрению инновационных методик в образовательный процесс, обеспечению увязки учебных программ с производством, самое главное, повышению квалификации преподавателей.

«Вызывает сожаление, что в условиях ускоренного развития экономики система высшего образования вместо того, чтобы быть "локомотивом" развития, не идет в ногу со временем. Горькая правда в том, что у нас нет системы, отвечающей структурным изменениям на рынке труда, способной обучить молодежь профессиям, сформировать у нее предпринимательские навыки», – сказал Мирзиёев.

Он поручил правительству оценить квалификацию и эффективность работы ректоров их научный потенциал. Совет ректоров, по мнению Мирзиёева, нуждается в кардинальной реформе.

По его словам, необходимо упростить систему назначения ректоров и проректоров, создать систему постоянной оценки деятельности, целевого стимулирования, повышения ответственности профессоров и преподавателей.

В совершенствовании нуждается и система оценки знаний учащихся. Правительству Узбекистана поручено разработать проект постановления, упрощающего процесс аттестации и признания дипломов зарубежных вузов.

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