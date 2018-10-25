Президент в рамках своего рабочего визита на север страны открыл сегодня в Худжанде дополнительное здание областного телевидения и радио и дал старт вещанию телевидения Согдийской области в формате HD.
Также в Худжанде с участием президента была сдана в эксплуатацию гимназия №1 имени Махмудходжа Бехбуди. Эмомали Рахмон здесь же провел встречу с представителями образовательной сферы Согдийской области.
Позже президент открыл предприятие «Ариана Металл Пласт», где производятся детские игрушки, велосипеды и предметы быта, сообщает пресс-служба президента РТ.
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Дилбар6 часов назад
Когда у нас в Рушане (Вамаре) будет такой ой ой ой