АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
- В офисе Всемирного банка состоится презентация/семинар для представителей СМИ по вопросам бедности. Начало в 14:00.
- Авиакомпания «Таджик Эйр» презентует новый приобретенный самолет Bombardier CRJ200 канадского производства, начало презентации в 14:00.
- В Душанбе продолжится фестиваль кукольных театров «Чодари хаёл».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 ОКТЯБРЯ
1933 - В Душанбе введена в эксплуатацию первая в Таджикистане швейная фабрика, с 1964 г. - в составе фирмы «Гулистон».
1961 - Учреждено звание «Народный поэт (писатель) Таджикистана».
1963 - Вышел в печать первый том «Истории таджикского народа», подготовленный институтом истории Академии наук Таджикской ССР.
2012 - В Таджикистане принят первый Градостроительный кодекс, проект которого был предложен депутатам правительством страны.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 ОКТЯБРЯ
1907 – родился русскоязычный поэт Таджикистана и переводчик Василий Кириллов.
1910-1981 – родился ученый-медик академик Комил Таджиев.
1913-1989 – родился писатель Ходжи Садык.
1940-2001 – родился дипломат Карим Юлдашев.
1941 – родился актер театра Таджикистана Берди Мингбоев.
1951 – родился экономист Султонмурод Исмоилов.
1952 – родился писатель Субхон Ёдгори.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью -2+3, днем 12-17 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -4+1, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, днем 1-6 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью -1+4, днем 17-22 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 25-27 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 20-22 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 27-29 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 16-18 тепла.
Авторизуйтесь, пожалуйста