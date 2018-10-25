В ходе двухсторонних консультаций мы подняли вопрос о свободе гражданского общества и попросили правительство Таджикистана пересмотреть дело Бузургмехра Ёрова, сообщила заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии, печати и общественной дипломатии Эмилия Пума сегодня на пресс-конференции с таджикскими журналистами.

По её словам, американские дипломаты выразили на консультациях с таджикскики коллегами обеспокоенность и открыто обсуждали этот вопрос.

"Ваше правительство предоставило свои ответы, которые, к сожалению, я не могу озвучить, но мы выразили обеспокоенность по этому делу", - отметила Эмилия Пума.

По её словам, они также обсудили вопросы защиты прав человека в Таджикистане и возможности предоставление больше свободы представителям гражданского общества.

“Мы попросили предоставить больше свободы представителям гражданского общества, чтобы они имели возможность вести свою деятельность свободным образом. Мы также попросили обеспечить их безопасность”, - сообщила она.

Напомним, 23 октября в Душанбе прошли Седьмые двухсторонние консультации между правительствами Таджикистана и США, где были обсуждены итоги сотрудничества США и Таджикистана в текущем году и определены перспективы дальнейшего сотрудничества.

22 октября Эмилия Пума встречалась с главой МИД РТ Сироджиддином Мухриддином. Они затронули вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, политического диалога, гуманитарных связей и безопасности.

Бузургмехр Ёров был арестован осенью 2015 года по обвинению в «мошенничестве» и «подделке документов». Арест последовал после того, как Ёров решил защищать права находящихся на тот момент под следствием членов запрещенной в стране Партии исламского возрождения.

Позже адвоката обвинили еще по трем статьям Уголовного Кодекса, в частности, в «публичных призывах к экстремистской деятельности». В октябре 2016 года адвокат был приговорен к 23 годам колонии строгого режима.

В марте 2017 года Верховный суд Таджикистана приговорил Ёрова еще к двум годам лишения свободы «за неуважение к суду» из-за его выступления в суде по первому уголовному делу. Он во время своего выступления процитировал четверостишие Авиценны, что судья посчитал не уважением.

Позже в отношении Бузургмехра Ёрова были возбуждены еще два уголовных дела – по обвинению в мошенничестве и оскорблении президента Таджикистана. По этой статье он приговорен к 3 годам лишения свободы.

В общей сложности Бузургмехр Ёров приговорен к 28 годам лишения свободы.

В декабре 2017 года он был переведен в первую колонию строгого режима в Душанбе.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus