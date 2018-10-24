Рейтинговое агентство Fitch повысила уровень политического риска для Таджикистана из-за растущей угрозы стабильности в стране. Связано это, в первую очередь, с возможными гражданскими беспорядками в ГБАО.

Таджикистан подвергается риску гражданских беспорядков, учитывая нестабильность на его восточном – Памирском регионе – Горно-Бадахшанской автономной области, говорится в размешенном материале на сайте Fitch Solutions (подразделение Fitch Ratings, занимающееся распространением аналитических продуктов).

Отмечается, что напряженность в этом регионе сохраняется с 2012 года после столкновения правительственных сил с местными боевиками в результате безуспешных попыток арестовать местных лидеров, которые обвиняются в совершении преступлений.

В материале подчеркивается, что 15 сентября этого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон подверг резкой критике сотрудников местной службы безопасности из-за бездействия в регионе, которым, по его мнению, управляют «преступники». За этим заявлением последовало увеличение численности сил безопасности в регионе. В последующие недели ряд местных чиновников был заменен.

Учтивая опыт 2012 года и расширения присутствия правительственных сил безопасности в регионе, аналитики Fitch отмечают повышение риска повторной вспышки беспорядков.

Таким образом, эксперты Агентства сохраняют краткосрочный рейтинг политического риска для Таджикистана на уровне 49% по 100-балльной шкале, где страны с минимальным уровнем риска получают наибольшие оценки в баллах.

При этом отмечается, что «сообщения о столкновениях приведут к пересмотру (рейтинга, - прим. «АП») в сторону понижения.

Напомним, в начале августа этого года Fitch оценивал политический риск в Таджикистане на уровне 36,2%. Риск, в первую очередь, связывали с большим размером внешней задолженности республики.

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