У защитника молодежной сборной Таджикистана по футболу (U-19) Зиёвуддина Фузайлова, который получил травму в матче чемпионата Азии-2018 против сборной Малайзии (2:2), диагностирован вывих правого голеностопного сустава, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

В матче с Малайзией Зиёвуддин Фузайлов вышел на замену на 77-й минуте, однако спустя несколько минут игрок соперника грубо сыграл против него, в результате чего защитник сборной Таджикистана получил травму и прямо со стадиона был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Обследование в местной клинике не выявило у Фузайлова тяжелых повреждений. Результаты обследования показали, что у него нет перелома. Ему был наложен гипс. По словам врачей, восстановление игрока займёт полтора-два месяца.

Напомним, для нападающего таджикской сборной Нуриддина Хамрокулова чемпионат Азии-2018 в Индонезии завершился, так и не начавшись: 18-летний форвард 18 октября в тренировке сломал палец правой ноги, из-за чего был вынужден покинуть расположение сборной.

Молодежная сборная Таджикистана (U-19) 23 октября сыграла в результативную ничью со сборной Малайзии (2:2) во втором туре группового этапа чемпионата Азии-2018 в Индонезии. Набрав четыре очка после двух игр, наша сборная находится в шаге от выхода в четвертьфинал турнира. Для выхода в 1/4 финала чемпионата Азии подопечных Мубина Эргашева в заключительной встрече групповой стадии против Саудовской Аравии устроит и ничья.

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