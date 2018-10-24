Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский с 31 октября по 2 ноября посетит Таджикистан с рабочим визитом.

В ходе его визита запланированы встречи с отдельными депутатами нижней палаты парламента Таджикистана, с руководством отдельных политических партий страны, сообщил «АП» глава комитета по международным делам, общественным объединениям и информации Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Олим Салимзода.

Лидер ЛДПР намерен также встретиться со студентами Таджикского национального университета, и побывать в Гиссарской крепости.

Встречи лидера ЛДПР с высшим руководством Таджикистана не запланированы.

Российский политик Владимир Жириновский известен в Таджикистане своими неординарными заявлениями. Его высказывания о будущей политике России в Центральной Азии, в том числе, в Таджикистане, воспринимаются в Душанбе, в основном, негативно.

К примеру, сессия нижней палаты парламента Таджикистана 24 апреля 2013 года началась с обеспокоенности депутатов последним заявлением Владимира Жириновского.

Шукурджон Зухуров спикер нижней палаты парламента Таджикистана тогда, открывая сессию, заявил, что заявление Жириновского «не вмещаются ни в какие этические и политические рамки».

Владимир Жириновский в эфире программы "Поединок” на телеканале «Россия-1» 19 апреля 2013 года, обращаясь к председателю Исполкома движения «Трудовая Россия» Виктору Анпилову, заявил: «Сейчас, ваши друзья, таджикские коммунисты снова взвинчивают цены за нашу базу в Таджикистане. В наглую! Знают, что у России есть деньги, платите больше. Вот мы им говорим, не будем больше принимать ваших рабочих к нам на работу. Тогда что сделает Рахмон, глава республики? Он же прекрасно понимает, что ему конец. Ибо афганские исламисты затопчут Таджикистан. А его, как Наджибуллу, повесят в центре города Душанбе».

"Оскорбительный негативный характер высказывания Жириновского, представляющего политическую элиту России в адрес главы государства, народа Таджикистана абсолютно не соответствует духу традиционной дружбы и стратегического партнерства двух стран", - отмечалось тогда в обращении нижней палаты парламента Таджикистана к Госдуме России.

МИД Таджикистана 23 апреля 2013 года, пригласив тогдашнего посла России в Таджикистане Юрия Попова, выразило недовольство последними заявлениями высокопоставленного представителя России против Таджикистана.

В ноте, которую таджикская сторона тогда вручила российскому дипломату, выражалась озабоченность оскорбительными и необоснованными заявлениями отдельных представителей политических кругов России.

В том документе отмечалось, что «оскорбительные слова, прозвучавшие из уст представителя российской политической элиты, никак не способствуют традиционным дружественным отношениям Таджикистана и России».

В феврале 2014 года Жириновский высказался о создании «среднеазиатского федерального округа».

Тогда МИД Киргизии и Казахстана в связи с этим заявлением Жириновского направили России ноту протеста, в которой назвали заявление лидера ЛДПР несоответствующим духу стратегического партнерства между этими государствами и РФ.

Однако МИД Таджикистана предпочло не обращать внимания на высказывания Жириновского, поскольку его мнение, как отмечало внешнеполитическое ведомство, не выражает официальную позицию российской власти.

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