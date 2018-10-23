В энергохолдинге «Барки точик» продолжают настаивать, что массового отключения света в республике нет: речь, по их данным, идет только о профилактических работах.

В понедельник утром мы выставили на нашей странице в Фейсбуке пост с призывом рассказать, у кого отключают свет. К этому дню там собралось более сотни комментариев. Как оказалось, свет отключают где-то месяц, где-то уже больше – по всей стране.

Вот лишь некоторые из комментариев (орфография и пунктуация авторов сохранены):

«В Кулябе днем и ночью», «город Бустон (Чкаловск), с 8:40 до 17:00 отключают в городе. До этого с сентября отключали по 4 часа в день. Контроллеры признались, что это ограничение».

«Район Рудаки. Утром с 5.00 до 8.00 вечером с 18.00 до 21.30!»

Город Чкаловск, в частном секторе больше недели отключают свет с 9 утра и до 18 часов. На вопрос, в чем проблема, ответ гениален: «Апа, ремонт». Они за это время уже бы АЭС поставили, блин!».

«У нас в Чимтепа уже 1 месяц утром с 5.00 до 7.30 и вечером с 18.00 до 20.30 лимит», город Гиссар джамоат, Мирзо Турсунзода выключают с 23.00 до 5.00 и с 9.00 до 18.00»; «в городе Канибадам село Патар с сентября месяца по сей день с 07:00 до 19:00 и с 21:00 до 05:00 утра отключают свет, это получается, что нет света в сутки 20 часов. Это просто ужас, пожалуйста, выясните и дайте нам ответ».

«Джаббор Расуловский район 10 часов в сутки дают свет. Уже больше месяца такая ситуация», «г. Бохтар (Курган-Тюбе) с 8 утра отключают до 5 вечера, с 9 вечера до 12 ночи», «Согд, Бабаджан Гафуров. С 8.00 до 18.00 и ночью до утра отключают»; «г. Гулистан (Кайроккум) посёлок Сирдаринский. С 08:00 до 19:00 и ночью с 22:00 до 06:00 выключают».

«Шахринавский район, джамоат Боғистон утром с 7:30 до 18:00 или 18:30 нет света и ночью с 21:30 до 05:30 нет. Получается, всего 6 часов в сутки есть свет. Уже больше месяца такая история».

«Уже второй день отключают свет в городе Худжанд». «Аштский район тоже под лимитом», «Хатлонская область, районы Хуросон - утром с 5.00 до 8.00 вечером с 18.00 до 21.00».

«Город Исфара каждый день отключают. С 8 до 19.00. А ночью вообще 3 часа дают». «Спитаменский район - Согдийская область. Свет дают с 6:00 до 8:00 утра и вечером с 18:00 до 21:00~21:30».

«Постоянно отключают в Ромите, дают на пару часов вечером и пару часов днем. Достали!!!!Сначала сказали, что это на 2 недели, потом на месяц, уже второй пошел, а света нет...».

«Хатлон. Колхозобадский район отключают свет, когда захотят. И дают, когда захотят, звонили, говорят ремонт».

«Речь не о том, что нет света. Речь о том, что нам врут. Врут нагло, и не стыдясь. Будь мужчиной. Выйди и скажи, что по непредвиденным обстоятельствам и по причине отсутствия воды вынуждены ограничить подачу электроэнергии. Мы люди поймём. БТ! Будь мужчиной!»

«В г. Бустон, улица Первомайская, дом 4 выключают свет. У меня там больная сестра, она не может выходить никуда, сидит в холоде, помогите».

«Варзобское ущелье, поселок Бегар. Отключают каждый день уже в течение 3-х недель. Свет есть только с 4-х до 8-ми утра. Далее света нет до вечера. Вечером в 5.15 включают до 11 ночи».

«Не думаю, что по ночам идут профилактические работы, или у нас такие разные часовые пояса... Днем ежедневно вырубают, но по-разному».

«Слышал, в Гипроземе, Джамоат Чимтеппа тоже каждый день отключают, по 3 часам утром и вечером дают».

«Город Канибадам, в сутки примерно 6-8 часов». «Куляб. Регулярно с 10 ночи до 6 утра. В 4-5 дают на пару часов».

«Гиссар днем отключают в центре с 10-11 до 18:... вчера дали в 18:34 и т.п».

«Утром по новостям как раз рассказывали, что Росскосмос совместно с Узбекистаном и Казахстаном начинают создавать совместный спутник для отправки в космос для исследования...И тут бац-вырубили как положено в последние месяцы свет...21-ый век. Соседи запускают спутники в космос а я каждый вечер радуюсь, что на 3 часа дали свет... И такая гордость появилась за нацию».

«В Районе Рудаки 7 часов дают свет. Утром от 5до 8 вечером 18 до 22 . С 25 число прошлого месяца до сих пор у нас отключают свет, когда хотят и никто нам не объясняет почему. До каких пор может продолжаться это издевательство? Может, вы знаете? Связался с Хукуматом района, сказали, что так будет до 16-го ноября».

Вместе с тем на этой неделе «Барки точик» в своем обращении пожаловался на потребителей: те не жалеют средств на оплату мобильной телефонной связи, но не торопятся оплачивать счета за электроэнергию – пишет Радио Озоди. «Чтобы бесперебойно получать электроэнергию, оплачивайте, пожалуйста, за потребленную электроэнергию своевременно», - говорится в обращении «Барки точик» в адрес потребителей.

Рогуну нужна вода

Пресс-служба энергохолдинга официально говорит о профилактических или ремонтных работах. О лимите, по словам пресс-секретаря «Барки точик» Нозирджона Ёдгори, речи не идет.

Анонимный источник в том же холдинге сообщил «АП», что «есть устное указание сверху лимитировать подачу электроэнергии - воду экономят, чтобы заполнить водохранилище Рогунской ГЭС».

Об этом же еще в сентябре «АП» говорил таджикский энергетик:

«Приток реки Вахш снизился с 1,8 тысяч кубометров в секунду в июле до 600 кубометров в секунду в сентябре. В начале октября приток реки упадет до 400 кубометров в секунду. Так как, часть притока реки удерживается для заполнения Рогунского водохранилища, стоящая ниже по течению Нурекская ГЭС стала получать воды меньше, чем обычно», - пояснил он.

Энергетик затруднился сказать, как долго будет продолжаться отбор воды Рогунским резервуаром. Однако, отметил, что проблемы с энергоснабжением будут решены после того, когда ТЭЦ «Душанбе-2» приступит к новому отопительному сезону (ТЭЦ заработала с конца прошедшей недели, - ред.).

«Данное предприятие, мощностью 400 МВт, обеспечивает потребности столицы в электроэнергии почти на 60%. Высвободившую энергию можно будет поставлять в регионы», - подчеркнул энергетик.

Кроме того, добавил он, в ноябре будет запущен один из гидроагрегатов Рогуна, мощность которого первоначально составит 100 МВт.

Слова энергетика относительно связи между ограничениями на потребления электроэнергии и накоплением воды на Рогуне подтвердил ранее замначальника ООО «Шабакахои барки Кулоб» Зариф Табаров. Он сообщил, что сети получили устное поручение от руководства «Барки точик» об ограничении подачи электроэнергии.

«Это связано с поступлением в малом количестве воды в Нурекское водохранилище. Скоро ожидается введение в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС, поэтому часть воды остается в Рогунском водохранилище, и приток воды в Нурекское водохранилище снизился», - отметил он.

По словам специалиста, если сейчас не поддержать состояние Нурекского водохранилища, то зимой могут возникнуть трудности. «Такого маловодья в Нуреке именно в сентябре раньше не отмечалось», - подчеркнул Табаров.

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