Государственный сберегательный банк Таджикистана «Амонатбанк» получил более 10 заявок на кредитование поставок узбекской продукции, сообщили «АП» в банке.

Эти кредиты выдаются в рамках заключенного между «Амонатбанком» и Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана соглашения по торговому финансированию.

«Амонатбанк» в этом процессе выступает в качестве посредника, то есть предоставляет таджикским компаниям финансирование, используя которое они смогут получать в Узбекистане товар.

Впоследствии таджикские поставщики будут оплачивать кредит «Амонатбанку», который, в свою очередь, возвратит их узбекскому банку.

«В целом «Амонатбанк» получил свыше 10 заявок в рамках Соглашения по кредитной линии по торговому финансированию, связанных с импортом металлопроката, минеральных удобрений, зерна, пластиковых рам и другой продукции», - сказали в банке.

По словам источника, было отклонено несколько заявок в связи с негативной кредитной историей, неплатежеспособностью клиентов и несоответствия критериям вышеуказанного соглашения.

В банке подчеркнули, что процесс кредитования, который включает в себя предоставления краткосрочных и долгосрочных кредитных линий, аккредитивов и выдачу банковских гарантий, был начат незамедлительно.

«Кредитование проводится в соответствие с внутренними процедурами «Амонатбонка», с соблюдением незыблемых принципов: срочность, платность, возвратность, обеспеченность и целевое использование. В связи с этим работа проводится скрупулезно, так как, открывая сделку, «Амонатбонк» берет на себя обязательство своевременного погашения. А в случае несвоевременного возврата средств со стороны импортера, как основного долга, так и процентных сумм за кредит, будет обязан оплатить средства за счет других источников, а это, прежде всего, вклады населения», - сказал он.

Ранее глава «Амонатбанка» Рухулло Хакимзода сообщил журналистам, что в рамках заключенного с узбекским банком импортерам товаров и продукции планируется выделить в общем объеме $33 млн.

Он отметил, что после подписания документа таджикские импортеры, желающие завозить в страну узбекские товары, смогут получить льготные кредиты на сумму до $1 млн.

Глава «Амонатбанка» тогда подчеркнул, что узбекские кредиты будут предоставляться сроком от одного до трех лет. Если поставщик желает завозить товары народного потребления – до 1 года, а если оборудование – до 3 лет.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus