Один из неформальных лидеров ГБАО Толиб Аёмбеков в телефонном интервью «АП» заявил, что кроме просроченного банковского кредита в размере 500 тысяч сомони у властей области к нему нет никаких вопросов и претензий.

Он заверил «АП», что накануне добровольно посетил областную прокуратуру и попросил разъяснить - почему на последнем заседании межведомственного штаба по наведению правопорядка на территории ГБАО его назвали главарем организованной преступной группировки.

«Мне сказали, что кроме просроченного банковского кредита ко мне нет претензий, я обещал, что банковский кредит верну в ближайшее время», - отметил Аёмбеков.

Генпрокуратура: Уголовного дела нет

Власти Таджикистана в официальном сообщении назвали Толиба Аёмбекова и других неформальных лидеров ГБАО Мамадбокира Мамадбокирова, Ёдгора Мамадасламова, Хурсанда Мазорова и Мунаввара Шанбиева лидерами организованных преступных группировок в Хороге.

В сообщении, которое было опубликовано 20 октября на сайте государственного информагентства «Ховар», говорится, что у вышеназванных лиц, а также других жителей области было изъято около 200 единиц огнестрельного оружия. В том числе: 72 автомата Калашникова, 3 пулемёта, 2 гранатомёта, один зенитный комплекс, 37 пистолетов, 11 карабинов, 47 видов другого оружия, 36 единиц гранат, более 4700 единиц боеприпасов и 900 граммов взрывчатых веществ.

В пресс-центре Генпрокуратуры Таджикистана «АП» сообщили, что в отношении вышеназванных лиц на сегодняшний день никаких дел не возбуждено.

«Расследуются некоторые сообщения по причастности вышеназванных лиц к совершению того или иного преступления», - уточнили в Генпрокуратуре.

В чем обвиняли лидеров ГБАО?

Шесть лет назад, в конце июля 2012 года, когда в Хороге был убит глава УГКНБ Таджикистана по ГБАО, генерал-майор Абдулло Назаров власти республики возложили ответственность за события на Толиба Аёмбекова, Имомназара Имомназарова, Ёдгора Мамадасламова и Мамадбокира Мамадбокирова.

Агентство по контролю за наркотиками тогда выложило досье на этих четверых лиц.

Так, по данным АКН, 53-летний (на сегодняшний день, - ред.) Толиб Аёмбеков проходил службу в должности командира батальона войсковой части №5536 Управления внутренних войск МВД РТ в ГБАО. В 2005 году – начальник комендатуры войсковой части №2721 в ГБАО. Являлся начальником штаба войсковой части №2703, расположенной на территории ГБАО. Имеет воинское звание - подполковник.

В 2008 году Аёмбеков прокуратурой ГБАО привлекался к уголовной ответственности по ст.186 ч.1 УК РТ (бандитизм), однако, в этом же году уголовное дело было прекращено на основании ст.51 УПК (прекращение уголовного дела вследствие изменения обстановки).

«Ядро его группы, только из числа граждан Таджикистана насчитывает 15-20 человек. Имеет преступные связи с более чем 40 гражданами Афганистана, среди которых есть сотрудники правоохранительных органов и других структур провинций Бадахшан и Тахор. Располагает преступными связями в странах СНГ (Россия, Кыргызстан), с которыми поддерживает связь по телефону. Занимается контрабандой табачных изделий, драгоценных камней (в основном изумруды и рубин), оружия, алкогольных напитков и наркотиков», - говорилось тогда в сообщении АКН.

Агентство отмечало также, что с 2009 года контрабандным путем Аёмбеков поставлял на территорию Таджикистана сигареты. В обмен на получаемые из Афганистана контрабандные товары, обратно переправлял автомашины, в основном дорогостоящие, высокой проходимости.

«Близкие родственники оказывают ему содействие и поддержку в преступной деятельности. Брат – Аёмбеков Абдуламон, по кличке «Алёша Горбун», был одним из известных нарколидеров 90-х годов двадцатого века. Убит в 1994 году», - сообщало АКН.

Второй участник группировки – Имомназар Имомназаров (был убит в Хороге в 2012 году).

В 1994 году в ходе беспорядков и стычек между криминальными группировками получил пулевое ранение в нижнюю часть позвоночника, из-за чего часть тела парализована, остался инвалидом.

«Является неформальным лидером преступного мира ГБАО. Контролирует незаконный оборот драгоценных камней (рубин, изумруды), наркотических средств и оружия. Бывший полевой командир Объединённой таджикской оппозиции. Лидер организованной группы, имеющей международные преступные связи. Преступная группа Имомназарова только из числа граждан Таджикистана насчитывает 35-40 лиц, а связи с гражданами Афганистана превышают 50 человек. Среди граждан Афганистана есть влиятельные лица, из числа жителей провинции Бадахшан, которые оказывают ему покровительство и содействие в его преступном бизнесе», - такие данные приводило АКН ранее.

Агентство отмечало, что Имомназаров «располагает преступными связями в странах СНГ (Россия, Кыргызстан), Иране, ОАЭ, Великобритании».

Третий участник – 60-летний (на данный момент, - ред.) Ёдгор Мамадасламов, бывший командир Объединённой таджикской оппозиции на Поршнёвском направлении. Пользуется большим авторитетом в криминальной среде ГБАО. В 1989 году был осужден судом г. Хорог по ст.194 УК ТССР (незаконное изготовление оружия), сроком на 9 месяцев 12 дней исправительных работ. В 2002 году разыскивался по ст.237 УК РТ (хулиганство). В 2003 году розыск был прекращен.

В 1990 годы неоднократно совершал хулиганские действия в отношении жителей Хорога. В эти же годы в своей группе имел в подчинении до 200 вооруженных человек. Осуществлял контроль таможенного поста в Мургабском районе, через который в сотрудничестве с кыргызскими сотрудниками правоохранительных органов перевозил наркотики в больших количествах. Является лидером преступной группы, которая занимается незаконным оборотом наркотиков, драгоценных камней и оружия на территории ГБАО.

И четвертый участник группировки – 55-летний (на данный момент – ред.) Мамадбокир Мамадбокиров. До 2007 года работал начальником комендатуры Мургабского погранотряда, в звании подполковника. В 1986 году был осужден в Душанбе по ст.220 ч.2 УК ТССР (хулиганство), к трем годам условно с привлечением к исправительным работам.

В 2008 году прокуратурой ГБАО привлекался к уголовной ответственности по ст.186 ч.1 УК (бандитизм), однако в этом же году уголовное дело было прекращено на основании ст.51 УПК РТ (прекращение уголовного дела вследствие изменения обстановки).

Также, в 2008 году разыскивался по ст.ст.328 ч.2 (применение насилия в отношении представителя власти); 391 ч.1 (злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти); 237 ч.2 (хулиганство); 345 ч.3 (воспрепятствование осуществление правосудия, производству дознания и предварительного следствия) УК РТ. В 2008 году розыск прекращен.

Занимается контрабандой наркотиков в Кыргызстан, где имеет преступные связи.

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