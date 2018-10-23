Известный таджикский гребец на байдарках и каноэ Шахриёр Даминов на проходящем чемпионате Азии в Самарканде завоевал 22 октября золотую медаль.

Победа досталась таджикскому спортсмену в соревнованиях на дистанции 1 тыс. метров среди юношей до 23 лет, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Таджикистана.

Серебро в этих соревнованиях досталось спортсмену из Узбекистана, а бронза - атлету из Ирана.

Кроме того, Даминов на этой дистанции в составе экипажа четверки завоевал «бронзу» чемпионата Азии. Бронзовыми призерами, кроме Шахриёра, стали Мустафо Даминов, Иван Ковалев и Дилшод Джураев.

В соревнованиях, которые проходят на самаркандском специализированном гребном канале, принимают участие более 300 спортсменов из 15 стран мира.

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