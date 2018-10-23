Президент в ходе первого дня своей рабочей поездки по Согдийской области 22 октября открыл в Бободжон Гафуровском районе новое предприятие по производству асфальта и гравия.

Оно расположено на территории кишлака Гозиён на площади 6 гектаров земли, и оснащено современной технологической линией, сообщает пресс-служба главы государства.

Производственные линии закуплены у передовых британских компаний и позволяют производить продукцию высокого качества, отвечающую дорожно-строительным требованиям, отмечается в сообщении.

По техническим параметрам, производственная мощь предприятия составляет 60 тонн асфальта в час. С использованием такой возможности в дальнейшем затраты по ремонту дорог на территории области снизятся, а в строительстве и ремонте дорог будет использоваться отличного качества продукция собственного производства, отмечают в пресс-службе президента.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /3

Производственная камнедробильная линия имеет возможность за один час переработать до 30 кубических метров продукции и подготовить для использования.

Новое предприятие наряду с производственной линией также обеспечено современной дорожно-строительной техникой и другим необходимым оборудованием, что позволит успешно проводить дорожно-строительные работы. В частности, для эффективной деятельности предприятия доставлены 13 автогрейдеров, 12 машин для разбрызгивания смолы, 12 грузовых машин, 1 машина для укладки битума, компрессор, отбойный молоток и другие необходимые виды техники и оборудования.

Глава государства дал высокую оценку предприятиям и призвал производить на них качественную и конкурентоспособную продукцию.

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