В Гиссаре с 24 по 28 октября пройдет первый раунд отборочного турнира чемпионата Азии-2019 среди женских молодежных сборных до 19 лет в группе «D».

Борьбу за путевки в следующий отборочный цикл будут вести женские сборные Таджикистана, Южной Кореи, Китайского Тайбэя и Бангладеш, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

Женская молодежная сборная Таджикистана (U-19), руководимая главным тренером Каноатом Латиповым, свой первый матч на турнире проведет во вторник, 24 октября, против команды Китайского Тайбэя. Во втором туре в пятницу, 26 октября, наши футболистки сыграют со сверстницами из Южной Кореи.

А в заключительном туре в воскресенье, 28 октября, подопечные Каноата Латипова встретятся со сборной Бангладеш. Все матчи с участием таджикской сборной будут начинаться в 17:00.

Согласно регламенту турнира, во второй отборочный раунд чемпионата Азии-2019, который пройдет с 22 по 30 апреля следующего года, выйдут восемь команд из первого отборочного цикла – победители шести групп и две лучшие команды, занявшие вторые места.

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