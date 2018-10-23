АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- США и Таджикистан проведут ежегодные двусторонние консультации.

- На чемпионате Азии по футболу среди молодежи (до 19 лет) в Индонезии сборная Таджикистана встретится с командой Малайзии. Начало матча в 17:00 по душанбинскому времени.

- Фотовыставка, посвящённая Международному дню борьбы за ликвидацию бедности, откроется в Национальной библиотеке Таджикистана.

- В Душанбинском кукольном театре продолжится международный фестиваль кукольных театров «Чодари Хаёл».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 ОКТЯБРЯ

2010 - В Согде открыт памятник первым русским учителям, которые в годы становления советской власти прибыли в Ходжент бороться с безграмотностью.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 ОКТЯБРЯ

1956 года – родилась бывший вице-премьер РТ Рукия Курбанова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 8-13 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 16-21 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 8-13 мороза, днем 2-7 тепла, понижение до 0-5 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью -1+4, днем 12-17 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 7-9 тепла.