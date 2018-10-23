До 31 октября те, кто выбирает ХрусTeam, могут выиграть фирменные футболки, рюкзаки, планшеты, ноутбуки, а также главный суперприз - PlayStation 4!

В сухариках что главное? Хруст и вкус! Хруст у нас 100-бальный по шкале хрустометра, а вкусов – целая палитра!

ХрусTeam Stix – холодец с хреном, кальмар, шашлык, баварские колбаски, крылышки барбекю.

– холодец с хреном, кальмар, шашлык, баварские колбаски, крылышки барбекю. ХрусTeam Сухарики – сыр, сметана, телятина на гриле. Главное определиться чего же вы хотите больше!

ХрусTeam это быстро, легко, вкусно и выгодно! В этом убедились 967 счастливчиков, которые получили свои подарки по итогам 3 проведенных розыгрышей. Каждые 15 дней жители Душанбе, Худжанда, Турсунзаде и Бохтара получают возможность выиграть наши призы.

Розыгрыш главного приза, потрясающей игровой приставки PlayStation 4, пройдёт 31 октября.

Как принять участие? Берем любых 5 упаковок ХрусTeam, идем к промоточке, заполняем анкету и получаем смс-подтверждение. Теперь вы участник всей этой движухи! Вперед, за победой! Участие открыто абсолютно для всех. Подробнее:

Компания ХрусTeam отмечает свою приверженность ценности качественного и доступного образования, поэтому наша акция приурочена к новому учебному году и называется «Салом мактаб». Всем нашим юным участникам мы желаем успехов в учебе! Спасибо, что хорошо учитесь и достигаете новых высот вместе с ХрусTeam!

Дополнительная информация по телефону 935777728