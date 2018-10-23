Национальный банк Таджикистана занялся повышением уровня знаний банковских служащих в области управления кредитами и ведения кредитной политики. Власти считают, что именно неправильное отношение к выдаче кредитов приводит к финансовым затруднениям банков.

Руководство НБТ совместно с представителями Всемирного банка ознакомили сотрудников кредитных организаций с мерами по управлению кредитными рисками и снижению уровня неактивных кредитов.

В мероприятии приняли участие первый замглавы НБТ Джамолиддин Нуралиев и постпред Всемирного банка в РТ Ян-Петер Олтерс, сообщает пресс-служба регулятора.

В ходе встречи была отмечена необходимость организации в кредитных организациях для эффективной деятельности системы управления рисками, в том числе кредитными рисками.

«Своевременное определение и устранение недостатков или упреждение рисков зависит от знаний и умений сотрудников кредитных организаций», - считают в Нацбанке.

Участников мероприятия проинформировали о ситуации с неактивными кредитами и реальным состоянием банковской системы страны.

Было отмечено, что кредитный риск влияет на все направления деятельности банка, снижая его возможности по предоставлению новых кредитов. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на экономику страны в целом.

Для предотвращения рисков образования неактивных кредитов банкам рекомендуют прибегнуть к опыту развивающихся стран мира.

Все говорят об одном и том же

Некоторые таджикские банки уже третий год систематически не в состоянии справляться с выполнением своих финансовых обязательств перед клиентами. Объясняется это, в первую очередь, тем, что банки не могут получить обратно выданные ранее клиентам кредиты.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе последней встречи с предпринимателями назвал причину возникновения у банков финансовых трудностей предоставлением ими кредитов без залога.

«Кто же выдает такие большие кредиты в сотни миллионов сомони без залогового обеспечения», - задался вопросом президент.

Руководство НБТ связывало образование проблемных кредитов в больших размерах с выдачей денег своим знакомым и близким.

Некоторые вышестоящие сотрудники самих проблемных банков признаются, что были выданы кредиты без проведения соответствующего предварительного анализа сомнительным людям, а также близким и знакомым под залог имущества, несопоставимо меньшего по стоимости.

Глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, комментируя журналистам в начале минувшего месяца ситуацию в банковской системе Таджикистана, заявил, что проблема таджикских банков заключается в том, что они «работают больше по понятиям, а не по сути».

«Деньги нужно предоставлять не тому, кто является чьим-то племянником, а надежному юрлицу», - сказал он.

А проблемные кредиты растут

Несмотря на все эти предостережения и признания, размер проблемных кредитов в банковском секторе страны продолжает расти: суммарный объем просроченных кредитов на начало сентября этого года составил около 2 млрд. сомони (свыше $210 млн.).

Это почти на 100 млн. сомони больше размера неактивных кредитов на начало апреля нынешнего года.

Общая же сумма кредитных вложений банковской системы на 1 сентября составила 8,6 млрд. сомони.

Таким образом, просроченные задолженности занимают почти четвертую часть в общем объеме кредитных вложений.

Кредитные вложения, в основном, приходятся на частные коммерческие предприятия (около 2,3 млрд. сомони), госпредприятия (почти 2 млрд. сомони).

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus