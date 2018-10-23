За три года стоимость сжиженного газа в республике выросла с 2,84 до 4,11 сомони, бензин подорожал с 5,12 до 7,78. Смотрите график роста цен.

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